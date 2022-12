Una nueva era sindical

Esta semana se definirá el futuro de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas con la elección del próximo secretario general, pero será una decisión histórica, pues será la primera vez que los maestros elijan.

Es así, serán los cerca de 60 mil maestros y maestras de Tamaulipas los que decidan a quién quieren como su dirigente, pues hasta el actual, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, todos habían sido elegidos por los Delegados Sindicales que respondían a sus intereses personales más que por el profesorado al que representan.

Ahora pelearán la silla ABELARDO IBARRA, ARNULFO RODRIGUEZ y NAIF HAMSCHO, el primero acusado de ser el candidato oficial, pero respaldado por cuadros influyentes dentro del magisterio como CECILIA ROBLES.

El segundo, ARNULFO, tiene la fama de ser buen dirigente, pues ya fue Secretario General de la Sección 30, en tiempos en los que mandaban los del PRI en la entidad.

El tercero no es novato, NAIF actualmente desempeña la cartera de Previsión Social dentro de la Sección XXX y tiene años perteneciendo al Comité Nacional del SNTE, pero además logró sumar al proyecto rostros importantes, como la maestra MAGDALENA PERAZA, que ha encabezado eventos donde muestra que ella tiene mucha influencia política.

Como lo hemos señalado, esta será una elección magisterial histórica, porque será la primera vez que vayan a las urnas los maestros y se espera una jornada tranquila.

Los resultados, se dice, serán impredecibles pues el candidato más fuerte y con mayor respaldo no puede estar seguro, ABELARDO lo sabe, además es un hecho que ARNULFO está logrando un apoyo muy grande y se dice que hay gente en la dirigencia sindical que lo están apoyando por debajo del agua.

Sin embargo, el factor sorpresa lo pone NAIF, pues el candidato disidente ha sido el más golpeado en redes sociales con notas que buscan denostar y descalificar, pero eso de “guerra sucia” cuando eres la oposición, más que dañar… fortalece, así que podría salirles el tiro por la culata.

Lo cierto es que en el sindicato y para los dirigentes de las delegaciones es importante que gane ABELARDO, para los maestros más grandes, incluso los jubilados estarían yéndose por ARNULFO, pero los maestros que nunca se han sentido representados, podrían irse con NAIF.

La moneda está en el aire. ¿Usted qué opina?



QUE CURIOSO

JR, BORREGA, ERASMO y CANTUROSAS serán los 4 rostros que busquen la candidatura de MORENA para el escaño en el Senado.

Una vez más el movimiento deja fuera a las mujeres, entre ellas a MAKI ORTIZ que se fue contra el PAN y apoyó el proyecto guindo y ahora sigue en su casa fungiendo como consejera porque su retoño no dio el ancho para gobernar Reynosa.



Por Omar Reyes

@Omar_Reyes

omarereyes@gmail.com