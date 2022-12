VIDEO. Expone audios que le mandaba su ex suegra y se hace viral

MÉXICO.- Para nadie es un secreto que en muchos casos, la relación entre suegra y nuera es bastante tensa. En algunas ocasiones, disimulan e intentan llevar las cosas en paz para evitar una bronca, pero hay veces en las que es evidente que ni siquiera se pueden ver en pintura. Tal como sucedió con una joven que mostró lo mal que se llevaba con la mamá de su ex con una serie de audios que nos dejaron con la boca abierta.

Resulta que hace algunos días, una usuaria de TikTok llamada Leslie García compartió su extraña historia con todos nosotros. A través de un video en dicha plataforma, la chica nos enseñó la guerra que tenía con su exsuegra y sobre todo, las notas de voz que la señora le mandaba para dejarle claro que no la quería cerca de su hijo. Sin embargo, la protagonista de este caso no se dejó y esto por supuesto que causó una bronca enorme donde ambas harían lo que fuera para salirse con la suya.

En un clip de unos cuantos segundos, la joven le da play a un audio bastante peculiar, al que ella llama como el mensaje de despedida de su ex suegra. Ahí, podemos escuchar que la mujer le dice hasta de lo que se va morir y no sabemos por qué llevaban una la relación tan tensa –ahí si nos faltó contexto–, pero nos queda muy claro que lo mejor era que cada quien tomara su camino, porque estaban a nada de estallar.

Para que se den una idea del coraje que le tenía esta señora a Leslie, su nota de voz dice lo siguiente: “Pin** pe**a malagradecida maldita. Te odio pe** y digas lo que digas, te burles, tú no te vas a quedar con mi hijo”. Sin embargo, y a pesar de que esta chica también ya estaba hasta el gorro de la mamá de su ex, prefirió no desgastarse y contestó a este mensaje con dos sencillas palabras: “Adiós, popó”. A continuación les dejamos el video para que chequen todo esto con sus propios ojos.

Como era de esperarse, la historia de esta joven y su ex suegra rápidamente se hizo viral en TikTok e incluso llegó a otras redes sociales, donde muchos comentaron que su respuesta fue espectacular y que la felicitaban por salir de un espacio tan tóxico. Así que, si ustedes se encuentran en una situación similar, ya saben lo que tienen qué hacer para que nadie –ni siquiera la mamá de sus parejas– los vuelva a molestar e insultar.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS