Baja inflación, precios solo se contienen.

De acuerdo con la última medición del INEGI, la inflación general bajó al 7.80%, mientras que en la última medición previa había alcanzado el 8.41%, esta desaceleración no implicaría una recuperación económica, pues al mismo tiempo, el índice de precios subyacente siguió aumentando para colocarse en el 8.51%, estos datos reflejan que aunque no habrá una disminución en los precios de la mayoría de los productos, si habrá una contención y por lo pronto no seguirán subiendo al cierre del año, estiman analistas en economía.

“Hablar de desaceleración con un solo dato a la baja es precipitado, y si bien el índice general respecto a la inflación se reduce, sí viene una variación significativa, me parece que más que hablar como desaceleración hay que ser más cuidadoso y hablar sobre que los precios ya no están subiendo en la medida en la que estaban subiendo antes”, advirtió la investigadora en Finanzas, Angélica González.

Ayer el Inegi publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que colocó la inflación por debajo del 8% anual por primera vez en cinco meses y fue menor al 7.94% previsto por analistas.

“Sería apresurado hablarlo como desaceleración porque viene el mes con más incentivos de la compra que es diciembre, todo el mundo quiere gastar porque muchos tienen ingresos extra y se empieza a generar una presión en los precios, habrá que ver este periodo navideño y época decembrina cómo se presiona el índice”, afirmó la investigadora.

En contraste, el índice subyacente es considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, pues excluye de su medición los productos más volátiles -agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de Gobierno-, por lo que determina el rumbo de la inflación en el mediano y largo plazo.

“Algo importante de mencionar siempre que hablamos de inflación es que sí hubo una variación en el índice general, pero no en el índice subyacente, el que nos puede decir de una forma más específica cómo anda la economía porque en este índice se quitan los precios de los productos volátiles, como pueden ser los energéticos y algunos alimentos como los agropecuarios.

“Aunque el general ha tenido una baja a que se puede ver algunas disminuciones en los servicios, no así en los productos alimenticios, porque el índice subyacente al contrario en octubre tenía un 8.42% anual y ahora tiene un 8.51%, quiere decir que hay algunos productos que siguen presionando fuerte el índice y podemos hablar de productos como el tomate, el chile serrano que es impresionante que de 10 días para acá se elevó muchísimo”.

De acuerdo con el informe del INPC, la mayor tasa en la inflación subyacente se ve en el aumento de 11.28% anual en las mercancías, destaca el alza de 14.09% en alimentos, bebidas y tabaco, así como de 8.13% en las mercancías no alimenticias. La parte de servicios vio una mejoría en sus precios de 5.35%, figurando el aumento de 4.49% en educación y 3.11% en vivienda.

Por su parte, el índice de precios no subyacente se incrementó 5.73% anual frente al 8.36% del mes inmediato anterior. Los agropecuarios subieron sus precios al consumidor 8.89% anual en noviembre, en tanto, en energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno el alza fue de 3.23%. Si solo se observa la inflación mensual de noviembre, la cifra fue de 0.58% contra el 0.68% anticipado por el mercado y el 0.57% del mes previo.

Angélica González advirtió además que aún con los buenos números reflejados este mes, es importante mantener en perspectiva el panorama general.

“Hablar de inflación es ver todo el panorama y hay cosas que están presionando muy fuertemente el nivel de precios es un buen dato decir que va a la baja porque eso quiere decir que los precios no van a subir, pero hay que esperar un poco y ser cautelosos sobre el momento de decidir si se puede hablar ya de una desaceleración”, dijo.

Afirmó que diciembre, el mes más pujante -económicamente hablando- ha iniciado, y habrá que ver que el hecho de tener mucho dinero circulando en la economía, podría empezar a generar presiones en la inflación.

“La forma correcta de analizar esta baja en los precios de inflación, es que los precios ya no van a aumentar más, los encargados del Banco de México no prevén un decremento en la inflación y lo que va a pasar es que, al no prever un retroceso en el nivel de precios, es que vamos a seguir viviendo en un escenario en el que las tasas de interés sigan aumentando, es acertado que el escenario que trae el Banco de México”, puntualizó.

Omar Reyes

Expreso-La Razón