Varios jubilados no pudieron votar en elección del magisterio

MADERO, TAM.- Varios jubilados no pudieron emitir su sufragio durante los comicios realizados en Madero el viernes, para elegir al nuevo dirigente de la sección 30 del SNTE.

A esas personas les dieron a conocer que no aparecían en la lista, motivo por el cual quedaron fuera.

De manera extraoficial, se dijo que fueron 15 los afectados.

Israel Pacheco, uno de los inconformes, dijo que el pasado lunes se percató que no aparecía en la lista de votantes por lo que le pidieron que solicitara la reincorporación en las oficinas sindicales por lo que hizo el trámite correspondiente.

“No viene nadie del nacional a hacer el oficio, por lo tanto, como no se hizo el oficio no aparezco en la relación, no hicieron la relación de todos los maestros y no podemos votar”, indicó.

Reveló que durante 40 años laboró como maestro y actualmente está jubilado.

Por su parte, Jesús Godoy Ramos, otro afectado, dijo que no era justo que no le permitieran emitir su sufragio porque llevaba consigo su credencial de jubilado y su talón de pago.

Cuenta con 36 años laborados como docente.

Cabe señalar que en otros centros de votación, la elección se desarrolló de manera tranquila.

En Madero, hay 3700 maestros activos y 1500 jubilados.

Por Benigno Solís