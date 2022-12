Uraz, la voz de Inosuke y de Agumon

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Pocos actores en el doblaje nacional tienen una carrera tan larga como Uraz Huerta, quien no sólo ha interpretado personajes a través de 30 años, sino que ha participado en proyectos tan importantes como; Dragón Ball, Digimon, Sakura Card Captor, Malcom y recientemente Demon Slayer que se clavaron en el corazón de varias generaciones.

En exclusiva, en su visita a la capital Tamaulipeca el actor platicó como inicio su carrera, los personajes que le han dejado mayor satisfacción, con cuales empatiza más y futuros proyectos para este 2023.

Uraz recuerda que inició su carrera a los 5 años, cuando al salir de la escuela su padre lo llevó al trabajo donde laboraba como ingeniero de audio, en un estudio de doblaje de Audio Master 3 mil.

Al convivir con personas mayores, pero que su dicción era muy buena para los cinco años, por lo que decidieron invitarlo a doblar un personaje, ya que son escasos los actores infantiles en doblaje.

“Mis primeros personajes fueron voces adicionales, de ambiente, pero trabajé en las tortugas ninjas de los 90s. Mi primer personaje que marcaba diferencia animado fue la voz del niño Chocolate en Hey Arnold”.

Como actor infantil trabajó en plaza Sésamo, Barney y sus amigos, Roky y sus amigos, al extremo que fue representante de la voz infantil en todo el país, lugar donde estuvo posicionado como la mejor voz en tres años.

En su carrera también participó en la radio donde fue la voz infantil de la estación Voz FM, que hoy es los 40 principales.

¿Tienes personajes favoritos?

No, a todos mis personajes les trato de dejar un pedacito de mí, son una fragmentación de mí. Cuando me toca realizar uno, trato de estudiarlo lo más posible y así decir; mira esta es la parte de mí y sale esa parte de mí.

Me ubican mucho por Ub de Dragon Ball, Travis de Hamtaro, por Shaoran de Sakura, por Matt y Agumon de Digimon, por Baby de Dragon Ball GT y actualmente por Inosuke Hashibira de Demon Slayer.

¿Qué se siente estar en los animes más emblemáticos de los últimos 20 años?

Es un sueño ya viéndolo del lado fanático porque yo era fan de Dragón Ball. Cuando me dan la noticia que voy a trabajar ahí y que voy a ser un discípulo de Goku, fue como un sueño bonito, luego repeti en GT con Baby.

¿Cómo fué el acercamiento para doblar a Inosuke Hashibira de Demon Slayer?

Cuándo te dan un proyecto, como director das una propuesta que quedaría a cada personaje y yo entre en la propuesta de ese director y cuando hice la prueba de voz luego, luego me aceptaron.

¿Esperaban el éxito que tuvo la película del Tren del Infinito de Demon Slayer?

Si, desde que grabamos el primer capítulo nos avisaron “Esto va a ser una fiebre por lo quedó lo mejor posible” y todos le pusimos mucho cariño y empeño. Yo desde la prueba de voz estaba enamorado de mi personaje porque somos muy similares.

¿En qué son similares?

Dónde vivo en ciudad de México, es en unas montañitas y él es del rey de la montaña. soy bien tragón, me gusta ser muy competitivo pero, él tiene problemas y lo soluciona solo; el no tuvo maestro, lo aprendió solo yo me identifico en eso, cuando estaba en doblaje porque yo aprendí viendo. Ojalá hubiera sacado los mismos cuadritos que él, pero a mí me tocó tenerlos en reposo.

¿Les ha catapultado mejor que el anime sea transmitido en Netflix?

Nos ha servido para que lo conozca la comunidad en general, porque siempre como que el anime, está enfocado a cierto público que son los otakus, coleccionistas o gamers y el hecho que la hayan transmitido en Netflix provocó que creciera más la comunidad, porque han venido familias completas que no les gusta el anime pero ese en particular le gusto y se ahí se vuelven fans.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON