Remedios caseros para la cruda por Año Nuevo

Los festejos de Año Nuevo no sólo están llenos de encuentros con seres queridos, de abrazos a la media noche o de espectáculos con los cuales celebrar la llegada del 2023, pues para la ocasión muchas personas no dejan pasar la oportunidad de organizar algunos brindis con los cuales existe el riesgo de tomar unas cuantas copas de más. A pesar que los peligros por el consumo de bebidas alcohólicas son muy conocidos por muchos, lo cierto es que en temporadas como estas se hacen muy presentes y la principal desventaja llega a la mañana siguiente.

Pues luego de una noche de Año Nuevo en la que los festejos incluyeron una larga lista de bebidas con alcohol, es normal que a la mañana siguiente aparezcan los molestos síntomas de la cruda, es especial si no se siguen los consejos para beber alcohol sin poner en riesgo la salud. Afortunadamente existen muchos remedios caseros con los cuales combatir la resaca y así convertir todos los malestares en cosa del pasado.

En otras ocasiones te hemos compartido cómo el hielo puede ser el mejor aliado para erradicar todos los malestares en tan sólo 30 segundos tras una noche en la que las copas se pasaron de más; sin embargo, no son los únicos y para quienes quieren evitar pasar frío el primer día del año pueden optar por los remedios caseros más populares y efectivos para que las molestias desaparezcan. No olvides que los síntomas, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en ingles), son:

• Cansancio

• Debilidad

• Sed

• Dolor de cabeza

• Dolor muscular

• Náuseas

• Dolor de estómago

• Vértigo

• Sensibilidad a la luz y al ruido

• Presión arterial alta

Tomar café

Esta primera alternativa es una de las más populares a nivel mundial y aunque los expertos tienen posturas diversas sobre esta bebida, ya que no hay suficiente evidencia que realmente ayude a combatir los malestares ocasionados por el consumo excesivo de alcohol, hay profesionales de la salud que los recomiendan después de una noche en la que las bebidas alcohólicas se volvieron las protagonistas.

Sobre ello un experto del Medical News Today explicó que el café y otras bebidas ricas en cafeína, como el té negro o verde, son estimulantes que combaten molestias como la fatiga. A pesar de ello, resalta la importancia de no abusar de estas alternativas, ya que al ser diuréticos naturales también pueden empeorar los signos de deshidratación del cuerpo; así que una porción adecuada y seguir manteniendo una correcta hidratación ayudarán a reducir las molestias.

Preparado con jengibre

Como te hemos contado en otras ocasiones, el jengibre es considerado como un superalimento y hay mucho que decir sobre él como que ayuda a combatir las náuseas de las mañanas, además que ayuda a proteger al organismo de una larga lista de enfermedades y padecimientos. Por supuesto, su uso también abunda en los remedios caseros y no podía faltar en esta lista para iniciar con salud el Año Nuevo.

De acuerdo con Healthline, una de las mejores formas de usarlo y ayudar a todos los malestares de la resaca, especialmente aquellos relacionados con el tracto digestivo es combinar un poco de jengibre con azúcar morena y extracto de mandarina; sin embargo, es importante no abusar de este preparado ya que esta raíz tiene algunas contraindicaciones que todos deben de conocer.

Antiácidos

Aunque no se trata precisamente de un remedio casero, sino de un medicamento, los antiácidos no pueden quedar fuera de esta lista de alternativas para combatir la cruda; sin embargo, es importante recordar que no eliminan por completo todos los síntomas relacionados al consumo excesivo del alcohol, sino a los relacionados al tracto digestivo. Pues como se señaló arriba, es común que después de los festejos de Año Nuevo con alcohol se presente dolor de estómago.

De acuerdo con Medical News Today, éstos ayudan a las personas a neutralizar el ácido del estómago y así evitar las molestias, incluyendo el dolor náuseas y acidez. Así que de esta forma no sólo se combatirán los signos relacionados a la cruda, sino también a aquellos relacionados con la indigestión, si es que una noche antes también se consumió comida en exceso.

Por último, es importante recordar que de acuerdo con los NIAAA, los síntomas pueden variar de una persona a otra y que puede llegar a durar 24 horas o más, así que este primero de enero combate los malestares con alguno de los remedios caseros anteriores, aunque si los signos se siguen presentando es importante consultar a un médico, especialmente si el paciente tiene otras enfermedades, ya que la cruda o resacas pueden llegar a ser peligrosas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO