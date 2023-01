Evacuan familias de Las Flores por fugas en ducto

MADERO, TAM.- Habitantes de la colonia Las Flores en Ciudad Madero fueron evacuados, luego de las fugas registradas en un ducto de gas de Petróleos Mexicanos.

Debido a que fue necesario abrir la avenida Jacarandas para efectuar las reparaciones respectivas, personal de PEMEX y elementos de la Sedena pidieron a la población salir de sus casas para que buscaran un sitio en el cual refugiarse mientras se realizaba el cambio de línea.

Trescientas familias de la colonia Las Flores en Madero fueron afectadas por fugas de gas que emanaban de un ducto subterráneo de Petróleos Mexicanos, desde el pasado 31 de diciembre.

Vecinos del sector señalaron durante la mañana que los fuertes olores les están provocando mareos y dolor de estómago.

La mañana del martes, personal de la Sedena y de seguridad de Petróleos Mexicanos arribaron para resguardar el área y posteriormente acordonarla.

Las fugas ocurrieron a lo largo de la avenida Jacarandas, una de ellas a unos cuantos pasos de una vivienda.

Norma Alicia Cerón, una de las afectadas, expresó que hasta el momento se han registrado 4 fugas, siendo la más reciente la que se presentó la noche del lunes.

Dijo que personal de PEMEX les dijo que no eran ductos pertenecientes a esa empresa.

“Si la línea no estuviera en actividad, no podrían hacerse esas explosiones, vino Pemex pero dicen que no son de ellos, ahí está el poste diciendo que es de PEMEX, ellos se están lavando las manos, tenemos niños, tengo una persona adulta que por ese olor ya se me enfermó, no aguanta el vómito, el dolor de cabeza”, explicó.

Señalaron el caso de una laguna en la que se forman borbotones ocasionados por una fuga en una línea que está dentro del agua.

Personal especializado en ductos de Petróleos Mexicanos y de la empresa de Gas natural Engie llegaron para efectuar las revisiones correspondientes.

Luego de varios minutos, Andrés Ahumada, representante de Engie dijo que la fuga no salía de sus instalaciones.

“De nosotros no es, vamos a esperar, tenemos que cuidar nuestras tuberías, salvaguardarlas y ver si ellos necesitan apoyo, por aquí solo pasa una línea de nosotros por la orilla, checamos con equipos indicadores de gas combustible”, mencionó.

Por la tarde, se efectuó la evacuación de familias en las zonas afectadas por las fugas por el inicio de trabajos por parte de Pemex para cambiar una línea que presentaba una fisura.

Por Benigno Solís