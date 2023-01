Niega AMLO participación de EU en detención de Ovidio Guzmán

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó la intervención de las agencias de los Estados Unidos en la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, este jueves en Culiacán.

“No, no, no. Ya les explique que está es una decisión que se toma (en el Gabiente de Seguridad), y les diría que es de rutina”, declaró.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador descartó que la detención de Guzmán López sea una entrega al Gobierno de Joe Biden, y dejó en claro que su Gobierno actúa con pena autonomía.

“Sobre las interpretaciones hay muchas, las respetamos pero no las compartimos, porque nosotros actuamos con autonomía”, argumentó.

“Actuamos con autonomía e independencia, sí va a haber cooperación, pero las decisiones las tomamos como Gobierno soberano, independiente y estas decisiones las tomamos en el Gabinete de Seguridad”, agregó.

“Por eso pueden inventar lo que quieran, pero estamos actuando con rectitud, con integridad y lo vamos a seguir haciendo”, puntualizó.

El mandatario mexicano explicó que hay instrucciones a las Fuerzas Armadas “que no se tienen que estar repitiendo”, en el sentido de que no hay impunidad y tampoco asociación el crimen organizado.

“Ya sabe la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, que no se permite la impunidad, que no hay asociación delictuosa que se permita entre autoridades y la delincuencia, que está bien pintada la raya, que no es como antes de que no se sabía dónde terminaba la delincuencia y en dónde la autoridad porque no había línea divisoria, al grado que los encargados de la seguridad pública estaban prácticamente al servicio de la delincuencia”, explicó.

Este jueves, autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, quien es considerado uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, lo que generó bloqueos viales, además de enfrentamientos en diferentes puntos de Sinaloa, así como vehículos incendiados y reportes de despojos de vehículos a civiles, lo que provocó que el estado se paralizara.

Derivado de este oerativo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que hay 10 militares murieron y 35 más resultaron heridos. Además, también murieron 19 presuntos delincuentes, además de que fueron detenidas 21 personas en el operativo del jueves.

El líder criminal fue trasladado a la Ciudad de México Luego fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde fue recluido su padre, Joaquín Chapo Guzmán, y del que se fugó en 2015.

Guzmán López, junto a su hermano Joaquín Guzmán López, es acusado en Estados Unidos por cargos de asociación delictiva relacionados con drogas ilícitas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los hermanos se asociaron para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos entre 2008 y 2018.

