El “Tuca” Ferretti levanta la mano para dirigir a la Selección Mexicana

MÉXICO.- Durante varios años fue el candidato idóneo para dirigir la Selección Mexicana, pero Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se negó a tomar el cargo o no se dieron los tiempos por su compromiso con Tigres.

Hoy, cuando el cuadro Tricolor está en busca de entrenador y Ferretti está sin equipo, el estratega levanta la mano y se postula como candidato para el próximo proceso mundialista.

En entrevista para una cadena transnacional el “Tuca” dijo estar dispuesto a asumir esa responsabilidad.

“Estoy dispuesto. Durante años fui el entrenador que más la gente quería, que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé. Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo”, declaró de manera directa y contundente Ferretti.

A si mismo el estratega dejó ver su experiencia en cuanto a con quienes deberá de ponerse de acuerdo para comenzar a trabajar.

“No solo es ponerse de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Hay que ponerse de acuerdo con los clubes, los dueños y no dueños. Es una tarea de veras importante y la gente no lo ve. Espero que ahorita pudiera tener ese apoyo”, sentenció.

La actualidad que vive Ferretti, sin equipo y sin compromiso en el futuro inmediato le permite levantar la mano y destaparse como candidato a dirigir la Selección Mexicana, para nadie es desconocida la trayectoria de “Tuca”, sólo faltará ver si él que va a tomar la decisión lo contemple entre las opciones.

