ESPAÑA.- Otra referencia de la sesión de BZRP y Shakira habría estado basado en la realidad ¿te suena? “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores y me supliques”, pues si habría pasado porque Gerard Piqué sí fue a rogarle.

En medio de los rumores de que Shakira tendría hasta gira mundial gracias al furor que causó con sus más recientes composiciones, surgió algo más sobre la sesión 53 de BZRP.

La canción que la colombiana hizo junto a BZRP tendría mucho de verdad y el paparazzi que dio seguimiento a la expareja lo confirmó.

Piqué lloró y suplicó a Shakira volver, pero ella se negó

Shakira -de 45 años de edad- se inspiró totalmente en lo que vivió con Gerard Piqué, pues tal parece que la gran mayoría de lo que canta con BZRP es basado en la realidad.

Recientemente, Jordi Martin, el paparazzi del Gordo y la Flaca que ha dado seguimiento a la expareja, apuntó que esta estrofa también es verdad, pues Piqué sí suplicó a Shakira.

“Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores y me supliques”, es la parte del BZRP que Shakira también cantó basado en la realidad, pues el futbolista de 35 años de edad, sí la habría buscado y llorado.

Según la información dada por Martin fue en abril de 2022 que Shakira y Piqué se separaron; sin embargo, un mes después el futbolista habría buscado a la colombiana para reconciliarse.

Pese a que Piqué asistió a la casa que construyeron en Madrid, lo único que se provocó es que el rompimiento se diera de forma definitiva.

Cabe destacar que Martin asegura que aún cuando fue a pedirle volver a Shakira, Gerard Piqué seguía en un romance con Clara Chía, su novia de 23 años de edad.

Ni la canción de Shakira y BZRP los afectó: Piqué y Clara Chía siguen juntos

Aún con todo lo que Shakira cantó junto a BZRP sobre Piqué y Clara Chía, la nueva pareja estaría soportando todo lo que se dice a su alrededor.

Pese a que hace unos días se dijo que Chía habría dejado el departamento de Piqué, la verdad, según dijo el paparazzi Jordi Martin, no es por una crisis amorosa.

Aunque se desconoce el motivo por el que dejó el departamento, se sabe que Gerard Piqué también lo hizo para irse de viaje a París en Francia.

Martin asegura que la nueva pareja están mejor que nunca, aunque Clara Chía aún no se habría enterado de lo nuevo informado por el paparazzi; que buscó a Shakira en medio de su romance.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS