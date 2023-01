“La aventura europea”

Los sueños y anhelos deportivos de los futbolistas mexicanos, muchas veces o la mayoría radica en el sueño europeo de todo jugador, el primero es debutar y el segundo el objetivo de partir al viejo continente, por añadidura el representar a Mexico en selecciones nacionales.

Que de cierta forma, muchos futbolistas se han destacado por su nivel óptimo y buen desempeño en sus clubes, además, en participaciones en convocatorias con selección, dando así el salto al fútbol europeo, entre ellos nos remontamos a las leyendas como Hugo Sánchez y Rafael Márquez, con un brillante pasaje en el fútbol español, como también Andrés Guardado que es el mexicano con mayor tiempo en trayectoria en un nivel europeo altamente riguroso. A qué vamos con esto, que uno de los casos más sonados últimamente, es Diego Laínez, que tuvo más pena que gloria en su andar en tierras españolas y portuguesas, siendo de esta manera su retorno al fútbol mexicano con los Tigres de la UANL, con un contrato millonario poniendo de por medio el dinero y no una continuidad en el fútbol de alto calibre.

Por ello se determina en muchas de las ocasiones, que el futbolista mexicano pretende la ambición, antes de brillar en las ligas poderosas de Europa, también es cierto que es difícil afianzarse a sus escuadras cuando estos, no cuentan con los minutos suficientes para demostrar su calidad, o bien no han llenado el ojo de sus estrategas en los entrenamientos de la semana.

De acuerdo a los sistemas dentro del fútbol mexicano, podemos decir que el modelo y esquema más inspirador es el de Grupo Pachuca, que cuenta con grandes alianzas con equipos como el Ajax, de Holanda, misma escuadra donde han militado en distintas ocasiones y en la actualidad, futbolistas mexicanos, los modelos que maneja esta institución ha permitido a jóvenes de fuerzas básicas asistir a campamentos en Holanda y en España, para su fogueo y tratando de integrarse a las filas de uno de sus equipos, lo ha dicho Andre Pierre Gignac que estos esquemas, son de los más alentadores en Mexico y si los demás equipos trabajarán de la misma manera, el fútbol mexicano daría qué hablar más de su talento y su grandeza, que de pasajes con finales amargos en los últimos mundiales o en sus últimos traspasos de futbolistas al viejo continente.

POR OMAR DEL VALLE