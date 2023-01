Regidor Lamenta que PEMEX ponga en Constante Riesgo a Familias en Las Flores

El regidor Mauro Reyes lamentó que Petróleos Mexicanos ponga en riesgo constante a familias de la colonia Las Flores, tras los hechos ocurridos recientemente y a principios del año.

El integrante del cabildo acudió a ese sector de la zona norte para hacer un recorrido por el área afectada.

“Es muy lamentable que en la misma zona donde se suscitaron los hechos hace quince días, nuevamente hay derrame de hidrocarburo, el olor es muy fuerte, no se ha evacuado a la ciudadanía, vemos que en las casas están habitando, los vecinos están lavando ropa como cualquier día ordinario, esto no puede estar pasando en nuestra ciudad Madero”, indicó.

“Sí necesitamos que dictaminen con las instancias pertinentes qué es lo que está pasando pues primero fue el rompimiento de un ducto y ahorita con este derrame de crudo el olor es muy fuerte”, explicó.

Reveló que son 50 las familias que viven en la avenida Jacarandas, mismas que están riesgo.

No descartó que se impongan sanciones por parte de instancias federales.

“No sabemos si estamos en una bomba de tiempo aquí en Madero, a los ductos no se les da mantenimiento desde hace muchos años y no de boca mía, ellos mismos hicieron las declaraciones que tienen más de 40 años que están en desuso, no sabemos en qué condiciones se encuentren y a lo mejor Ciudad Madero está dentro de una bomba de tiempo”, comentó.

Benigno Solís/La Razón