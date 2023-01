Regresó la tranquilidad

Respiro, tranquilidad y alivio se respira en el entorno de Correcaminos, pues todo se resolvió y además de todo, ganaron en su visita a Cancún FC, partido que por cierto fue muy de ‘Liga Expansión’, pero los dirigidos por Edgar Solano, en una afortunada jugada, lograron el gol que significaron los tres puntos.

Era importante este triunfo para el ánimo del equipo, que hay que ser sinceros, no lo habían hecho del todo mal, pero no lo suficiente para sumar su primer triunfo. Ahora se viene de nuevo un compromiso en casa, el cual no será fácil, pues viene Leones Negros a reinvidcarse en el camino ya que no ha tenido un inicio como se esperaba.

Por lo pronto, el grupo está tranquilo y motivado… la presión que se generaba por el tema futbolístico y por factores externos al deportivo, ya salió y por lo menos he llegado a saber que cerraron filas con el fin de empezar con seguidilla de resultados positivos.

El equipo ya empezó a trabajar de cara al partido de entre semana y como ha sido en estas semanas, ahí estaremos para mirar el trabajo, posibles alineaciones y todo lo qué pase dentro del seno naranja.

MÁS COMO ‘MINO’…

Hay un buen amigo a quien conozco desde hace varios años gracias a la reporteada, desde que comencé hace algunos siete años, he tenido una buena relación con esta persona apasionada del deporte, del fútbol, de la arquitectura pero sobre todo de ayudar a los demás.

Él es Herminio López, Mino pa’ la raza, y hoy le dedico este pequeño y humilde espacio ya que me sorprende -aunque a la vez no- lo tanto que ama ayudar y más cuando es por medio del deporte y a su natal El Carmen.

Recientemente coordinó y gestionó una visoria en la que llevó a un visor de Tigres, evento al cual asistieron poco más de 250 niños y jóvenes de la región de El Carmen, Padilla, Hidalgo, entre otros ejidos de la zona naranjera.

Por fortuna fueron casi 20 jugadores seleccionados que serán seguidos de cerca por el profesor Jesús Heredia, aunque son tres los que incluso ya están en Monterrey para hacer las pruebas.

Sin duda una gran oportunidad para esta comunidad por lo que hago mi felicitación al buen ‘Mino’ por esta labor que dicho sea de paso, no tiene que ver con política o cosas más que ayudar al talento de aquella zona a sobresalir y sin dudarlo, sé que llevará más oportunidades.

MÁS DE LO MISMO..

Para finalizar, hoy aplica la frase, ‘nunca espero nada de ustedes y siempre logran decepcionarme’, hablo de la Selección Mexicana y FMF. Todos pensábamos que tras el duro golpe del Mundial, iba a caer la ‘guillotina’ e iban a hacerse cambios buscando el bien del tema deportivo, pero a como se miran las cosas, parece que será más de lo mismo.

Para empezar la elección del técnico no tendría que haber dudas, ese candidato único debería ser Guillermo Almada, pero no, compite contra Miguel Herrera que ha fracaso constantemente en los últimos años y su oportunidad ya la tuvo en el Tri.

Almada es conocido por ganar dos títulos con equipos no tan ‘caros’ y sobre todo con jóvenes mexicanos, es un amante de debutar y confiar en el juvenil y aparte de todo, te da resultados. Encima de eso, está Ares de Parga, que si bien ‘tiene mano dura’ en sus proyectos deportivos recientes ha fracasado con Pumas y no se diga con Querétaro, ¿Qué méritos tiene?

Lo ‘menos peor’ que le puede pasar a la Selección es que llegue Almada, que lo dejen trabajar y él se encargue de todo lo que tiene que ver con el Tri. Esperemos… El lunes parece ser el día decisivo. Nos leemos el martes y gracias por llegar hasta aquí.

POR DANIEL VÁZQUEZ

@NDANIELVAZQUEZ