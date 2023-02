Muestra interés AVA en caso de paramédico despedido

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, le puso pausa a su agenda de trabajo para dedicarle tiempo a, Luis Gilberto Loredo Guerra, quien denunció el despido injustificado como paramédico de la Delegación Cruz Roja de Reynosa, a la que prestó servicio durante 13 años.

Enterado de que el mandatario tamaulipeco se ha caracterizado por su trato humano, directo y desde inicios de su gestión es de los pocos que atiende de forma personal a quienes acuden a solicitarle su respaldo, el ex coordinador del área de paramédicos decidió probar suerte y esperó paciente a que, Villarreal Guerra, bajara de su despacho.

Al momento en que, Loredo García, avistó al mandatario cuando descendía del tercer piso de Palacio de Gobierno tomó la decisión y se aproximó confiado, tras el saludo cordial del hombre que gobierna Tamaulipas le hizo entrega del documento que consigna la denuncia.

El rostro del socorrista se iluminó cuando vio con sorpresa el interés que mostraba el mandatario estatal, su asombro no terminaba al escuchar de cambios que se darán en la Delegación de Cruz Roja de aquella ciudad fronteriza.

Y es que el gobernador ya estaba al tanto del caso expuesto por el afectado, de hecho, ya se está investigando y se tomará cartas en el asunto.

En el escrito, Loredo Guerra, detalla como la presidenta de Cruz Roja Reynosa, María Antonieta García de Elizondo, se ensañó con él por haber leído una carta de rechazo firmada por todos los paramédicos, por la imposición de una persona en la Coordinación de Paramédicos, no apta para desempeñar el cargo.

Por ello, la presidenta del patronato de la benemérita institución en Reynosa suspendió por tres días al paramédico reynosense, pero al regresar del “castigo”, fue suspendido indefinidamente.

Con apoyo de la delegada estatal de Cruz Roja, Luz Virginia Tongo Munguía, dicho castigo se elevó ya a 6 años, y fue boletinado en todo el Estado.

“En su momento la delegada me extendió un oficio para qué se me permitiera volver, irónicamente, mas tarde ella misma me veta del estado sin motivo aparente”, lamentó Loredo.

Américo Villarreal, escuchó al paramédico, y le respondió: “Voy a ver tú caso detalladamente. Habrá cambios en la Cruz Roja”.

DIPUTADO SUBIRÁ A TRIBUNA EL CASO CRUZ ROJA

Una copia del mismo escrito, el paramédico Luis Loredo, la entregó al Diputado Local, Marco Gallegos, quien lo recibió en sus oficinas del Congreso Local de Tamaulipas.

Allí, el legislador reynosense se comprometió a estudiar el caso, y de haber injusticias y violación a sus derechos humanos, el tema se subirá a tribuna para que se tomen cartas en el asunto.

Está reunión se realizó justo cuando la Presidenta de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Olivia Lemus rendía su informe de labores ante el pleno Legislativo.

Lemus detalló todo sobre los alcances concretados, en lo relativo a la protección y defensa de los derechos humanos, así como la capacitación y difusión en esta materia.

Y tras concluir su informe, la Presidenta de la CODHET, fue abordada por medios de comunicación quienes le cuestionaron sobre el nulo apoyo de dicha instancia hacia el paramédico Luis Loredo.

Lemus aseguró que la CODHET ya no podía hacer nada, pues dijo, qué ya pasaron seis años desde que fue separado del cargo y nunca se puso una denuncia.

Por ello, Olivia Lemus se comprometió a recibir al paramédico de Reynosa, y asesorarlo, dijo, para ayudarlo en lo que mas se pueda, sin embargo Loredo tras acudir a la cita en la CODHET, se quedó vestido y alborotado. No fue recibido.

Por Julio Loya /Jesús Hernández