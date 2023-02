Reconoce Director de Tránsito Falta de Elementos

La corporación de tránsito y vialidad está sufriendo la falta de elementos para ejercer en el municipio de Tampico, reconoció el secretario, Zenón Cruz Estrada luego de que le solicitaron presencia de efectivos en rodantes de la ciudad.

Indicó que el director de mercados y rodantes solicitó elementos para algunos rodantes ya que se genera un caos vial, sin embargo, reconoció que tiene solo algunos, pero no los que él quisiera.

“Establecer elementos en rodantes donde me solicitan, de acuerdo a la posibilidad que tengamos vamos a mandar a algunos… Tengo algunos, no los que yo quisiera”.

Manifestó que la solicitud para contratar 50 nuevos elementos ya está hecha, pero de momento continúan trabajando con 130 personas.

Dijo estar consciente de las limitaciones a las que se enfrentan, sin embargo, darán seguimiento a la solicitud que hacen los comerciantes y secretarios.

“Hemos solicitado 50 elementos, tenemos 130 elementos, no son suficientes, pero con eso que me contraten ya es una gran cantidad, puedo pedir 200 pero sino me contratan 50 menos me van a contratar 200”.

Javier Cortés/ La Razón