Salma Hayek estuvo a punto de morir por hacer baile sensual

ESTADOS UNIDOS.- Salma Hayek estuvo a punto de morir por un golpe en una escena de baile sensual que protagonizó al lado de Channing Tatum en la cinta ‘Magic Mike’s Last Dance’.

La veracruzana se presentó en el programa nocturno de Jimmy Kimmel y ahí habló de que casi pierde la vida al grabar una escena de ‘lap dance’, donde ella debía moverse en el vientre del actor boca abajo.

“Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo”.

Como ella estaba de cabeza, Channing Tatum se aferró a los pantalones de la actriz para evitar que se le cayeran y tuviera un accidente, algo que a ella también le preocupaba porque no recordaba si traía ropa interior.

“Entonces en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones. Él dice: ‘levanta las manos’ y yo dije: ‘No, no, no, no'”.

Recordó que hubo un momento de tensión y la producción de la cinta la alejó del actor, pues ambos comenzaron a reclamarse por el fallo en la escena.

“Todos entraron y como que me alejaron de él y él dijo: ‘¿qué te pasa?’. Dije: ‘¿Qué me pasa? Casi me matas'”.

Salma aseguró que ya había hablado con la producción sobre lo desafiante que era hacer la escena a sus 56 años, pues en sí el lap-dance requiere destreza física.

‘Magic Mike’s Last Dance’ es la tercera entrega de la saga de películas que retratan la vida de un striper y cómo aprende a bailar junto con sus compañeros. El estreno en cines llega el próximo 10 de febrero.

Channing Tatum y Salma Hayek son los protagonistas y en días pasados promocionaron la cinta en Estados Unidos, donde la mexicana deslumbró con un espectacular vestido con transparencias.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR