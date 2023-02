“Todos estos chismes los monetiza”: Maxine Woodside dice que Ana María Alvarado miente

Maxine Woodside se defendió de las declaraciones que hizo Ana María Alvarado en Sale el Sol sobre su supuesto despido luego de conversar con la conductora de Todo para la Mujer para comentarle que sentía tensión en la emisión del programa de radio.

En su programa Todo para la Mujer, Maxine Woodside comentó que ella no tenía ninguna autoridad para correr a Ana María Alvarado, porque no trabaja con ella, por lo que no es su empleada.

“Ella tiene un contrato con Grupo Fórmula, yo no tengo la facultad de correrla porque ella y yo somos empleadas de Grupo Fórmula, ella tiene el contrato con Grupo Fórmula, conmigo no tiene ningún tipo de contrato, ella venía al programa contratada con Grupo Fórmula”, dijo.

La conductora de Todo para la mujer también desmintió a Ana María Alvarado, luego de que la periodista de espectáculos dijera que había trabajado con Maxine Woodside alrededor de 32 años, lo que la conductora dijo que ella no estuvo al principio del programa y que tendría 27 o 28 años colaborando.

Ana María Alvarado molesta desde cambio de formato del programa: Maxine Woodside

A la pregunta de sus colaboradores de cuándo comenzó esta tensión en el programa, Maxine Woodside comentó que fue desde que se cambió el formato del programa, dejando a Ana María Alvarado sólo con un día a la semana para estar presente.

“Cuando el formato del programa cambió, ya no le gustó, porque ya no era, yo me iba de viaje y ella se quedaba como conductora, ya no pasó eso, vinieron nuevos colaboradores como Liz, como Ernesto, como tú Vicky, como Marquitos, entonces no le gustó ese cambio, cambio de productora y fue lo que no le gustó”, comentó.

La conductora reafirmó que ella en ningún momento corrió a la periodista y que inclusive ahí estaba su silla donde está todos los martes.

Anita sólo quiere monetizar: Woodside

Maxine Woodside dijo que Ana María Alvarado miente, pues lo único que ella quiere con este tipo de conflictos es monetizar en sus redes sociales desde el pleito que tuvo con Gustavo Adolfo Infante que se dio cuenta que le funcionaba, según la conductora.

Woodside aclaró que Ana María Alvarado contaba cosas imprecisas, que no pasaron y que inclusive al final se dieron un abrazo saliendo de la empresa de comunicación.

“Está contando cosas imprecisas, cosas que no pasaron, inclusive, al final de la salida, nos dimos un abrazo aquí saliendo”, dijo.

