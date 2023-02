El terremoto de Turquía y Siria suma más de 5 mil muertos

TURQUÍA.- El terremoto de 7.8 que sacudió Turquía, centro del epicentro, y también afectó a Siria, dejó al menos 5 mil muertos, pero el balance de las víctimas sigue en aumento ya que aún hay decenas de personas atrapadas entre los escombros de los miles de edificios que colapsaron, muchos de ellos con la réplica de magnitud 7.5.

Las tareas de los equipos de rescate son arduas y apremiantes para buscar rescatar aún con vida a las personas que están bajo los escombros de sus casas luego de que el temblor los sorprendiera la madrugada de ayer.

Durante el lunes hubo buenas noticias, con el rescate de varios sobrevivientes, entre ellos niños que fueron auxiliados para poder salir de las ruinas de edificios, pero lamentablemente también se vivieron momentos muy tristes luego de que fuera rescatado un bebé que murió tras caerle los escombros y fue entregado a su padre, quien rompió en llanto.

Conoce aquí las últimas noticias de lo que está ocurriendo hoy martes 7 de febrero en Turquía y Siria tras el terremoto.

Turquía despliega 28 mil efectivos para reforzar la seguridad en las zonas afectadas

Las autoridades turcas han anunciado este martes el despliegue de unos 28 mil efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas del sureste del país más afectadas por los terremotos, que han dejado más de 5 mil muertos en suelo turco y sirio. El ministro del Interior, Suleyman Soylu, ha indicado que 18 mikl miembros de la Gendarmería turca procedentes de todo el país se desplazarán hasta la zona, así como 10.000 efectivos de las fuerzas de seguridad.

“La torre oeste de la ciudad vieja se ha venido abajo y varios edificios de los zocos han sufrido daños”, explica la organización en un comunicado.

Unesco se ofrece a ayudar a proteger el patrimonio histórico de Turquía y Siria tras terremotos

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha iniciado una “investigación inicial” de los daños sufridos en el patrimonio histórico de Turquía y Siria tras los terremotos del lunes y se ha ofrecido a “estabilizar” estos enclaves para evitar posibles daños o incluso la destrucción total.

El primer objetivo pasa por establecer un “inventario preciso de los daños”, después de que los fuertes temblores hayan provocado destrozos en zonas como la ciudadela de Alepo, en el norte de Siria. De hecho, a la UNESCO le preocupa “especialmente” esta zona, que ya estaba en la lista de patrimonio en peligro por la guerra en que vive sumido el país desde el año 2011.

Following the earthquakes in Syria & Türkiye, our thoughts and condolences go to the families and loved ones of the victims, the injured, and all those affected.

UNESCO will provide assistance within its mandate. https://t.co/Pt3DOfnIO9 pic.twitter.com/kjUneobYmN

— UNESCO ????️ #Education #Sciences #Culture ???????? (@UNESCO) February 7, 2023