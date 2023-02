Familiares de enfermo no reciben información sobre su estado

MADERO,TAM.- Familiares de un enfermo de neumonía denunciaron que en el Hospital Civil de Madero, donde se encuentra internado, no les dan información sobre su estado de salud.

Maribel Pérez Cruz, hermana del paciente, dijo que el estado de salud del hombre está empeorando pese a lo cual personal del nosocomio sigue dando evasivas.

Dijo lo anterior frente a las instalaciones de ese nosocomio, al que ha acudido desde hace una semana y media, tiempo en el que ha permanecido internado.

“Supuestamente le detectaron neumonía pero ya tiene una semana y media y no me lo pueden echar para arriba, lo vemos cada vez peor y no mejora, tratamos de hablar con las personas indicadas pero nos dicen que no tienen horario para venir”, mencionó.

“Hemos ido a trabajo social, les hemos preguntado miles de veces, qué doctor lo está atendiendo, porqué no nos dan un diagnóstico bien, lo único que nos dicen es que ellos no nos pueden dar ningún diagnóstico porque no saben qué horario tienen los doctores”, detalló.

Precisó que tiene que viajar desde Altamira para estar al pendiente de su familiar.

Además, diariamente les piden medicinas que deben comprar, gastando hasta 1500 pesos diarios.

Exigieron a las autoridades del Hospital brindarles información sobre su hermano José Francisco de 46 años y residente de Madero.

