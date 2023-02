Estas fueron las consecuencias para Babo tras video explícito

El rapero mexicano de Cartel de Santa, Babo, sorprendió hace unas semanas tras lanzar un video explícito en Only Fans y filtrarse las imágenes de sus genitales. Sin embargo, el cantante dice que han habido consecuencias, pues ya no lo ven a la cara cuando se dirigen a él.



En diferentes redes sociales se divulgaron imágenes de los genitales de Babo, de Cartel de Santa, tras lanzar un video en OnlyFans donde tiene relaciones íntimas con modelos. Estas imágenes se volvieron virales e incluso fueron motivo de memes y trajo otras consecuencias.

No obstante, el fenómeno viral por el video explícito de Babo hizo que las interacciones con el rapero de Cartel de Santa cambien. Incluso, dice que, desde ese entonces, ya no lo ven a la cara.

“Ya no pudieron verme a la cara. Últimamente me miran las manos, me miran los pies, me miran el bulto también”, expresó.

Este mensaje de Babo quizá puede interpretarse como broma, pero desde ese video explícito hubo consecuencias, pues lo miran otras partes de su cuerpo al hablar con él. La cuestión es que, en otros casos, las y los artistas se quejan de ser sexualizados tras polémicas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR