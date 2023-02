CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El proceso de auditoría contra la administración pasada continúa, por lo que se han presentado indicios fuertes que podrían iniciar acciones legales contra los ex alcaldes Pilar Gómez y Xicoténcatl González.

Pero hasta que la contraloría municipal y consejería jurídica no den dictámenes finales podremos actuar, dijo Hugo Reséndez Silva secretario del Ayuntamiento.

Dijo que la auditoría va caminando, sigue haciéndose en municipio y en COMAPA, por lo que seguiremos esperando la información para hacer sólidos los elementos que tengamos para presentarlo ante instancias correspondientes.

De hecho, han presentado sustancias que nos permiten indicios fuertes para iniciar acciones legales contra ex alcaldes.



Insistió que no está detenido el proceso contra los ex ediles, la auditoría está en marcha, se han presentado conclusiones, pero al final del día los procesos de auditoría requieren mayor estudio no son auditorias que se hacen al aire o fast track con propósitos políticos; es una auditoría para conocer la verdad sobre lo que hicieron las administraciones pasadas.

Nos hemos dado tiempo para conocer la verdad de la administración anterior.

Dijo que el estado que guarda la auditoría de la Contraloría Municipal tanto el ayuntamiento como; COMAPA los despachos que se contrataron han presentado bases sustanciales en el tema.

El estado que guarda es que la contraloría está realizando los análisis correspondientes para deslindar responsabilidades que corresponderían a la ex alcaldes Pilar Gómez y Xicoténcatl González.

“No queremos adelantar vísperas porque todavía estamos en el análisis de la situación; hay datos duros que está presentando la contraloría a través de la auditoría.

Estamos trabajando , pero queremos ser muy mesurados sobre la situación porque queremos presentar un trabajo sólido que corresponda a la realidad”, dijo.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON