Lucila Mariscal busca a su hijo tras 14 años de desaparecido

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucila Mariscal aún tiene esperanza de encontrar a su hijo Andrei Alexis Hernández, quien desapareció hace 14 años. A través de los medios de comunicación, la actriz y comediante le mandó un desgarrador mensaje que conmovió a sus seguidores, que están pendiente de su caso.

Lamentablemente, la celebridad es parte de los familiares que buscan a sus seres queridos, a lo que les perdieron el rastro de manera sorpresiva.

En 2009, su hijo, que en ese entonces trabajaba como subdirector de seguridad de la Ciudad de Linares, en

Tamaulipas, recibió una llamada y tuvo que salir de su casa, sin embargo, nunca regresó y desde ese momento, la actriz que participó en “Nosotros los guapos”, se ha dedicado a buscarlo. A pesar de eso, la artista todavía tiene esperanza de encontrarlo, por lo que este miércoles, aprovechó las cámaras de Venga la Alegría para hablar sobre el tema.

¡En exclusiva para #VLA, Lucila Mariscal nos comparte que no pierde la esperanza de encontrar vivo a su hijo, Andrey Alexis, quien tiene 14 años desaparecido! ????❤️???? #VLA #YaSeAntoja >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/am6EkqWHjb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 16, 2023

“La esperanza es la que mantiene al ser humano de pie”, destacó la actriz, que narró las diferentes cosas que ha vivido tras comenzar la búsqueda de Andrei Alexis, pues hasta se ha puesto en peligro con el objetivo de volverlo a ver. Sin embargo, esto no ha sido pretexto para detenerse, ya que hasta le mandó un mensaje a su hijo por medio del matutino de Tv Azteca, que reavivó su caso y lo dio a conocer a aquellos que no lo recordaban.

Lucila Mariscal sigue buscando a su hijo

“Necesito que sepas hijo que tu madre siempre te va a amar a donde estés. Ojalá pudieras darme una señal de que estás vivo. Nunca he dejado de amarte, ni dejará de hacerlo, porque saliste de dentro de mi, sentí el dolor del parto”, dijo entre lágrimas Mariscal, de 80 años, quien reveló que fue extorsionada durante este proceso de búsqueda de su hijo, por lo que ahora ya no tiene el dinero que consiguió tras trabajar varios años en la televisión, el teatro y el cine.

“Hubo una vez un tipo que le decían ‘La Boa’ que me dijo que él había encajuelado a mi hijo, entonces yo me le quedé viendo a los ojos y le dije ‘Y qué me vas a hacer, ¿me vas a matar?, yo estoy muerta en vida desde que me quitaron a mi hijo’. Perdí todo, tenía una gran fortuna. Eran millones y millones en el banco y mira (ahora) como al principio (de la carrera)”, destacó la actriz y comediante, quien ha revelado las cosas que ha pasado durante este tiempo.

La actriz Lucila Mariscal ha pasado muchas dificultades a lo largo de su vida, pues además del caso de su hijo Andrei Alexis Hernández, en el 2021 fue hospitalizada debido a que sufrió una aparatosa caída. La lesión fue en la cadera, por lo que necesitaba una intervención quirúrgica, la cual era muy costosa, y como lo dijo en entrevista para Venga la Alegría no tenía recursos, pero gracias a la ayuda de sus compañeros en el medio pudo realizarse esta operación y ahora se encuentra recuperada.

Con información de Heraldo de México.