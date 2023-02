¿Qué es el cloruro de vinilo, la sustancia letal de la nube tóxica de Ohio?

CIUDAD DE MÉXICO.-El desastre ambiental ocurrido en Ohio, Estados Unidos luego de que más 400 mil litros de cloruro de vinilo ardieron tras un accidente ferroviario que provocó la formación de una nube negra tóxica, ha provocado todo tipo de dudas, desde las consecuencias a largo plazo hasta las acciones que realizarán las autoridades para mitigarlo.

Y es que las imágenes de la gigantesca nube en forma de hongo rápidamente se hicieron virales en redes sociales y en donde se observan las consecuencias de la “liberación controlada” de cloruro de vinilo, una visión casi apocalíptica que ha oscurecido todo alrededor.

Y no solo eso pues esta nube ya comenzó a generar lluvias ácidas intensas por toda la comarca afectando cuerpos de agua y a la flora y fauna del lugar ante la alta toxicidad del cloruro de vinilo y otros químicos de los que está formada la nube negra.

¿Qué es el cloruro de vinilo?

Esta sustancia, considerado altamente tóxico es empleado en la fabricación del PVC, un material ampliamente usado en tuberías de desagüe y revestimiento de cables eléctricos que facilitan la vida de miles de personas.

Es un gas sin color que no es natural y que por sus propiedades es altamente peligroso debido a su combustibilidad, pues se quema con facilidad.

¿Cómo afecta la salud?

El químico se caracteriza por ser un carcinógeno conocido que provoca mareos, somnolencia y dolores de cabeza si una persona se expone de forma prolongada al químico.

Además, puede causar daños hepáticos y una forma poco frecuente de cáncer de hígado, algunas personas que trabajan con cloruro de vinilo presentan daño en los nervios y alteraciones en la inmunidad.

You are not watching a science fiction film but the sky of the East Palestine village in #Ohio, America, covered by a toxic cloud produced by the combustion of chemicals. ????#OhioChernobyl #OhioTrainDisaster #OhioRiver pic.twitter.com/nQiXvlVsK6

— 10LOL (@TenLaughter) February 16, 2023