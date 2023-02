Obra de la segunda línea del acueducto costará mil 800 MDP

VICTORIA, Tamaulipas.- El costo de la obra de la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria inscrita ya en Hacienda Federal, pero que aún no tiene techo presupuestal, elevó de mil 600 a mil 800 millones de pesos el pasado martes, reveló el alcalde Eduardo Gattas Báez, quien confió en que con la buena relación del gobernador con el presidente se logren bajar recursos pronto.

Confirmó que los trabajos de la empresa ucraniana en búsqueda de agua se detuvieron al no encontrar y que no se trabajara por el momento en nuevos pozos, aunque ya se analizan otras alternativas para obtener el agua que requiere la capital del estado y garantiza el abasto del vital líquido para los próximos años.

Dijo que “Hay que recordar que ya tenemos la segunda línea del acueducto dentro de la Secretaría de Hacienda, el municipio actualizo el proyecto, lo llevó a la CONAGUA y Hacienda, tenemos un número oficial aunque aún no hay un techo presupuestal, la federación no ha puesto dinero, en este momento el gobernador está viendo la relaciones que tiene con el presidente para ver si podemos este año inyectarle el techo presupuestal para la segunda línea dela acueducto que antier subió de mil 600 a mil 800 millones de pesos”.

Sobre la búsqueda de agua, el edil capitalino, reconoció que “La empresa ucraniana avisó que no había encontrado agua, el acuerdo fue que si la empresa encontraba agua cobraban si no, se retiraban sin costo para el Gobierno del Estado lo cual es positivo, de hecho, el no ya lo tenemos y se van a seguir buscando más alternativas por parte del gobierno del estado y de la presidencia municipal”.

Por Salvador Valadez C.