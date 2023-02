Eugenia Cauduro revela cómo le hizo para perder más de 20 kilos de peso

MÉXICO.- Compromiso y entrega para poder tener un estado de salud más sano, fue lo que hizo Eugenia Cauduro para perder de peso. En pasadas entrevistas había expresado: “No me puse banda gástrica, no tomé pastillas para adelgazar, no hice una dieta más” y así habla sobre su drástica pérdida peso. Ahora esta talentosa actriz con diversos personajes en telenovelas mexicanas, aparece frente a los medios de comunicación, con 20 kilos menos.

Después de haber acudido a nutricionistas, terapistas y expertos para poder adelgazar, la ex modelo de los años 90, analizó su situación y decidió darle un giro a su forma de vida. Escogió el sentirse bien, saludable y sana físicamente y consigo misma. Aunque esta contextura no le impidió seguir trabajando en lo que más le gusta que es la actuación, prefirió volver al peso de sus inicios aunque contó que todavía debe perder por lo menos unos 10 kilogramos más y que sigue enfiorzándose para lograrlo.

Eugenia llegó a tener hasta 30 kilos de más. En ese momento los rumores se enfocaban en que todo su cambio físico, había sido a raíz de una fuerte depresión por el divorcio con su esposo en el año 2006, lo que la había llevado a descuidarse. Desde entonces, la actriz de 54 años sigue luchando con el sobrepeso. Ahora más tranquila y con pensamientos más claros, Cauduro confiesa que: “Echándole ganas, hice un compromiso conmigo misma con la vida, y busqué nuevas maneras y lo estamos logrando”, agregó.

Eugenia Cauduro se dio a la tarea de cuidarse a sí misma, perdió peso tras reconocer que vivía en depresión. Quiere levantar la voz a favor de las mujeres con curvas!! ???????????????????? @cauduroe pic.twitter.com/qde6HY3gDP — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 14, 2022

El haber estado ‘gordita’ no la ha sido sentir desplazada, al contrario, le permitió asumir otros personajes y nunca se sintió rechazada por sus compañeros ni el entorno. Ahora vienen más retos para su vida, su carrera y su familia. Aunque aumentó 2 kilos recientemente, está concentrada en seguir sus hábitos alimenticios hasta llegar a su peso ideal.

