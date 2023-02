Niño de 3 años muerde a ladrones para defender a su mamá

Un menor de 3 años mordió a un ladrón en el hombro cuando intentaba quitarle a su mamá su teléfono en calles de la ciudad de Córdoba (Argentina) y logró su cometido, ya que huyó sun poderse llevarse el móvil. El video fue captado por una cámara de seguridad y se volvió viral.

Los hechos ocurrieron el pasado martes (21 de febrero) alrededor de las 13:16 horas locales. La mujer, identificada como Sofía del Río, iba con su hijo de tres años a buscar el uniforme escolar en barrio de San Vicente, en Córdoba cuando fueron sorprendidos por el ladrón y un cómplice.

???? ¡CON MAMÁ NO!

– Sofía fue atacada por 2 delincuentes y su hijo de 3 años la defendió

– El menor mordió a uno de los ladrones

– Huyeron corriendo por la llegada de los vecinos

???? Córdoba

????El testimonio de la madre, acá: https://t.co/saXonF98Uw pic.twitter.com/BpLq9v1yGs — Vía Szeta (@mauroszeta) February 23, 2023

Los delincuentes la tiraron al piso y ella empezó a gritar y a patear para defenderse, pero sin soltar a su hijo que, cuando la vio así, mordió en el antebrazo, cerca del hombro, al ladrón que le estaba sacando el teléfono.

“No llevaba nada, el móvil y las llaves, nada más. Los dos me aparecieron de la nada y me atacaron. Me desesperé por el nene y porque en el teléfono tenía todo. Está todo lo relacionado con mi casamiento, que es mañana”, contó Sofía a medios locales, e insistió el por qué su hijo actúo de esa forma. “Me veía gritar y llorar, y mordió, sin saber lo que estaba pasando; fue como defendiéndome”.

En el video se ve a los delincuentes salir corriendo y dejar a la mujer en el piso. “Llegaron unos vecinos y nos ayudaron. Nos sentamos los dos en un cordón (banqueta), nos dieron agua. Él (mi hijo) temblaba como una hoja”.

Agradeció que no les hubieran hecho “nada” y subrayó que lo de defender su teléfono fue una “reacción instintiva”. “Agradezco a Dios que no me lo hayan golpeado”, expresó Sofía haciendo referencia a su hijo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR