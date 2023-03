Cambio de identidad: la reforma que viene

En 2022 y lo que va de 2023, unas 300 personas, la mayoría de la comunidad transexual, han logrado su cambio de identidad oficial en Tamaulipas.

En entrevista con EXPRESO-LA RAZÓN, la activista y una de las beneficiadas con este recurso, Roxana Martínez Moreno, subrayó que estos cientos de tamaulipecos con nueva identidad son principalmente de las zonas fronteriza -de Matamoros a Nuevo Laredo- y sur del Estado.

Destacó que ante la falta de una reforma que haga efectivo a la ciudadanía el derecho de cambio de identidad, “no hay de otra más que por medio de un amparo”.

Roxana informó que asesorada por la organización México Igualitario, que coordina en Tamaulipas Mercurios Espinoza, logró su cambio de identidad.

El primer paso es solicitar en el Registro Civil el cambio de identidad y, ante la negativa de la dependencia, se solicita a un Juez el amparo.

“En los juzgados, que ya tienen diferentes casos como el mío desde años atrás -México Igualitario es el único en Tamaulipas que los ha llevado a cabo- te otorga para empezar una protección anticipada, porque va a terminar el trámite de forma positiva te protege desde antes”, explicó.

Con la protección anticipada en la mano, la persona puede inmediatamente iniciar el trámite de cambio de identidad ante diferentes autoridades. “Nuevamente acudes al Registro Civil, al Instituto Nacional Electoral (INE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ya puedes hacer tus trámites”, agregó.

El Acta de Nacimiento -entre otros documentos-, la credencial de elector y también entre otros el Registro Federal de Causantes, respectivamente, todos con la nueva identidad, son algunos de los documentos oficiales que se podrán obtener.

En la solicitud de amparo se demanda al Gobierno del Estado, al Congreso de Tamaulipas y al propio Gobernador. “Y ya el Juez ordena que se te proteja el derecho del libre desarrollo de la personalidad” del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “y se te otorga sin algún problema el cambio de identidad”, detalló Martínez Moreno.

Roxana inició todo este proceso en agosto de 2022 “y hasta este año me llegó la (resolución) definitiva”. Ahora “muchas chicas (transexuales) se me acercaron vía internet, en Facebook y me pedían el apoyo y se les ha ido orientando”.

Otro de los trámites que hay que cumplir al solicitar este derecho es llenar un cuestionario relacionado con la forma de vida del interesado.

“Qué es lo que has hecho, cómo tú vives, el por qué tienes una necesidad del cambiar tu identidad legalmente, porque hay que cambiar todo”, aclaró. Por ejemplo, la documentación oficial de escolaridad.

“Son trámites muy largos, cada mes o 2 meses estoy cambiando, y yendo a Victoria directamente, los grados de escolaridad”. Roxana está actualizando su grado de Licenciatura con su nueva identidad y cuenta cómo es el proceso: “Tiene 3 trámites, mi Acta donde presente (el examen profesional), el Certificado donde aparecen las calificaciones de que ya terminaste la carrera y después el Título; apenas voy a cambiar el Acta, te esperas uno o 2 meses a que te la cambien y luego vas -yo no sé porqué no me cambian todo junto- y cambias el Certificado y ya teniendo esos dos documentos a nombre de Roxana metes todos los papeles para que te cambien el nombre en el Título”.

Reconoció que no es nada sencillo cambiar con la nueva identidad la papelería oficial de primaria, secundaria, preparatoria y carrera universitaria.

También enfatizó que emprender el cambio de identidad no requiere de un gasto excesivo. “El costo es el tiempo que vas a invertirle a tu trámite. México Igualitario no te cobra un solo peso, tengo tu solicitud, llena tus cuestionarios, imprimelos, el asesoramiento jurídico nunca te pide ni un solo peso”, aseguró la activista.

Sólo depende del interés que invierta la persona, “las vueltas que tú des, es la disposición que tú tengas porque económicamente no se te cobra ni un solo peso; solamente cubres las copias e impresiones que haya que hacer, las vueltas al Juzgado y nada más. Los abogados no creo que cobren poco dinero”.

Resaltó que la reforma que urge a Tamaulipas no es para beneficio de una sola comunidad. “Es para toda la población.

Si tienes algún problema con tu nombre esa Ley te cubre, te ampara y te hacen cambio inmediato, hay personas, las de 60 y más que no pueden cobrar (la pensión universal) porque tienen su nombre diferente en el Acta (de Nacimiento) y tienen esos detalles de que cómo vas a hacer que una persona de la tercer edad vaya hasta Victoria, a lo mejor ni siquiera tiene dinero, para ir a hacer su trámite, que no puede ver, que no puede caminar, porque en Tampico le están negando la adecuación del acta en el caso de los nombres; eso es un beneficio para toda la población”, argumentó.

México Igualitario y activistas como Roxana hacen constantes gestiones ante el Congreso de Tamaulipas para que se logre la Reforma que garantice el cambio de identidad a todo ciudadano que lo desee y necesite.

Su demanda la sustentan con “evidencias de discriminación, porque en todos los estados se regularizó, iba de la mano, el matrimonio igualitario y cambio de identidad; aquí las gestiones siguen con la demostración de que se está creando discriminación por el hecho de que no se haya aprobado la reforma del cambio de identidad”.

-¿Este año saldrá esa reforma?

-Esperemos que sí. Cada año estamos tocando las puertas esperando que sea lo más pronto posible. “Desazolvaríamos trabajo de los Registros Civiles el día que se haga esta reforma”, concluyó Roxana Martínez Moreno.

Por Magdiel Hernández