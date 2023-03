Esto respondió la Triple por el golpe que Chessman le dio a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo y el luchador Chessman se convirtieron en tendencia de las redes sociales luego de protagonizar un pleito en el medio del festival “The World Is A Vampire”; fue el profesional del Pancracio quien le propinó una dura cachetada a su entrevistador, sin motivo aparente.

En los diversos videos que circularon por las redes sociales, pudo verse que Adrián Marcelo se sorprendió, se agarró el cuello inmediatamente y se tiró al piso para sufrir el dolor en silencio. Luego, visiblemente enojado, tomó la cerveza de un fanático y se la aventó en toda la cara a Chessman.

Los jaloneos, los gritos e insultos comenzaron en el lugar donde se montó el ring de la lucha libre. Toda la gente hizo lo suyo provocando el enojo de ambos, quienes tuvieron que ser separados por gente del staff del festival. Finalmente cada quien se fue por su camino.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí. Adrián Marcelo aseguró con un video en sus redes sociales que procedería legalmente si no le respondían, o le daban una explicación sobre lo que sucedió con su luchador, y les dio un plazo de apenas unos días para hacer un posicionamiento oficial.

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le infrinjan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”, fueron las palabras que publicó Adrián Marcelo en sus redes sociales oficiales.

Por lo anterior, la empresa AAA Lucha Libre Worldwide informó que ya están enterados del video que circuló por todas las redes sociales, y es motivo suficiente para que se revise a fondo el caso, y en caso de ser necesario, emitan una postura al respecto.

Comunicado oficial #LuchaLibreAAA sobre el incidente @adrianm10 y Chessman pic.twitter.com/GCRmzVGHqE — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 5, 2023

“Estamos al tanto del incidente entre Adrián Marcelo y Chessman en el Festival “The World Is A Vampire”. Revisaremos todos los detalles y daremos un anuncio con la postura oficial de la Lucha Libre AAA Worldwide”, escribieron a través de la publicación.

Chessman, por su parte, continúa sin dar un posicionamiento; a través de sus redes oficiales no ha hecho ningún comunicado, y tampoco cualquier otra publicación ajena; continúa desaparecido de la polémica que provocó en el Foro Sol de la Ciudad de México.