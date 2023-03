Mitos al cruzar la frontera

Te comparto las respuestas a las 7 preguntas mas polémicas respecto al cruce la frontera vía terrestre. Agradezco a CBP en el sur de Texas, la disponibilidad de siempre para clarificar la información con un enfoque real y actual.

1.- Si violas la ley de inmigración, CBP te multará, te quitará la visa, y después te van a solicitar un perdón para devolverte tu visa? Respuesta: Las multas pueden ser cuando no declaras frutas o dinero que excede los 10 mil USD. La cancelación de la visa ya depende de casos específicos y violaciones al tipo de visa.

El perdón no se tramita ante CBP y cada caso aplica diferente. 2.- Si tienes familiares indocumentados, CBP te niega la entrada a los Estados Unidos? Respuesta: Toda entrada está sujeta a aprobación de CBP. Si el turista habla con la verdad y califica, generalmente es admitido a EUA.

Si tiene familiares indocumentados y los declaró en el consulado y también al momento de admisión, es muy posible que no le afecte.

3.- Si tuviste a tu bebé en los Estados Unidos, no puedes cruzar con el, porque en el puente te quitarán la VISA. Respuesta: Aunque hay que saber que solo CBP puede tomar decisiones respecto a la cancelación de una visa en los puertos de entrada y se analiza cada caso en especifico, pero te comento…

Si al momento de solicitar la admisión en un puerto de entrada se declaró a CBP la intensión de tener a un bebé, después se pagó completamente el parto, no se excedió el tiempo permitido en el i94, y durante la estancia solo hizo actividades permitidas al tipo de visa, lo mas probable es que no haya problema al solicitar admisión nuevamente junto con el bebé.

Solo hay que saber que el bebé debe tener pasaporte americano vigente y la madre debe tener visa de tarjeta vigente o visa estampada vigente con un pasaporte vigente al momento de solicitar la admisión.

4.- Si descubren que vas a trabajar o estudiar en EUA, te quitan la visa los oficiales de CBP al momento de cruzar! Respuesta: Hay que tener claro: No puede trabajar con visa de turista. No puedes estudiar con visa de turista. No se puede vivir con visa de turista.

Hay varias visas de trabajo, también de estudiantes y también existen visas de inmigrante que permiten hacer las dos cosas.

5.- Es cierto que para el permiso i-94 se requiere mostrar dinero en efectivo a los oficiales de CBP al momento de solicitarlo? Respuesta: Hay algunas ocasiones que oficiales CBP piden comprobante de solvencia económica y de domicilio en el país del viajero.

El solicitante de admisión debe tener manera de solventar sus gastos durante el tiempo de la estancia en EEUU. Esto puede comprobarse de distintas manera según su caso especifico.

El consejo es ir preparado por si se da el caso. 6.- No puedes comprar una casa o si lo haces CBP te negará la entrada al país.

Respuesta: CBP no prohibe la compra o renta de casas, son cosas diferentes!. Si eres dueño de una casa y en tus viajes no excedes del permiso i94 y solo haces actividades permitidas en tu categoría de visa y no violas las leyes, lo mas probable es que nunca tengas problemas.

Pero al final se analiza cada caso en especifico. 7.- No puedes abrir una cuenta de banco ni tener un celular de EUA porque CBP te negará la entrada si lo descubre.

Respuesta: Abrir una cuenta de banco NO es ilegal. Tampoco el ilegal tener una linea americana.

Pero es posible que CBP quiera saber en algún momento al razón de tener una cuenta y el celular para verificar si el uso es el correcto de acuerdo a la categoría de visa. Que es el cruce CBX? Ese artículo lo escribiré la próxima semana…