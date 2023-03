Nueva relación política

En contraste con lo que ocurría en el sexenio cabecista, en el que la relación del gobierno del Estado con algunos de los alcaldes, incluso del propio PAN, resultaba incómoda y en algunos casos hasta ríspida, la del humanismo impuesto por Américo Villarreal a la forma de gobernar, en cambio, la ha dado al trato institucional un tinte de dignidad.

No mencionamos nombres para no herir susceptibilidades, pero no son pocos los munícipes albiazules que se quejaban de la aspereza con la que los trataba exmandatario tamaulipeco, quien no acostumbraba, dicen, pedir las cosas amablemente, sino que ordenaba, algunas veces en tono poco amigable, las disposiciones gubernamentales. Hoy es distinto.

La relación, por ejemplo, entre el alcalde de Tampico, Chucho Nader, y el gobernador es respetuosa, al margen de los colores políticos, al punto que pareciera que son del mismo partido.

El seminario nacional del IMSS que tuvo lugar los días 2 y 3 de marzo en el Centro de Convenciones de la ciudad, lo demostró.

En el mensaje que el edil tampiqueño dirigió a la población agradeció al director general del instituto médico, Zoe Robledo, que se haya seleccionado a nuestro puerto para llevar a cabo el evento.

Al mismo tiempo aprovecho para expresar su reconocimiento al gobierno de Villarreal Anaya y a los esfuerzos que realiza para seguir impulsando el desarrollo económico del puerto, a través de obras en materia de turismo, infraestructura y desarrollo urbano.

Y no se trata solo de palabras, educación y madurez, allegados al jefe edilicio tampiqueño aseguran que el trato entre el titular del ayuntamiento y el mandatario estatal es ahora más cómoda y amigable que la que existía en la pasada administración.

A seis meses del arranque formal del proceso electoral 2023-2024, por otra parte, en el municipio de Tampico ya se barajan los nombres de algunos de los presuntos aspirantes al cargo de Nader Nasrállah.

La lista es encabezada por el secretario de Servicios Públicos, Pepe Schekaiban, el colaborador estrella del ayuntamiento, al que se debe en gran medida el brillo que ha logrado el puerto y permitido al presidente mantenerse como uno de los alcaldes mejor evaluados del país.

Cabe señalar que Pepe fue también el artífice del programa de limpieza “Mano dura a la basura” que dio fama al gobierno de Arturo Elizondo, hecho que indica que es un servidor público que sabe cumplir en forma destacada las comisiones que le han sido encomendadas.

El diputado Edmundo Marón, tampoco se queda atrás, su tarea desde el congreso ha contribuido a darle realce al panismo tampiqueño, sin olvidar al empresario José Ángel García Elizondo, aunque para los enterados el que mejor garantizaría la continuidad de la obra de Chucho, sería Schekaibán Ongay.

Cambiando de tema, el humanismo que caracteriza al gobierno estatal también se aplica en el pago del suministro de agua.

El Gerente de la Comapa, Francisco González, ha delineado un programa de acercamiento con los usuarios que tienen adeudos del servicio a efecto de firmar convenios para que se pongan al corriente mediante pagos accesibles, de acuerdo con su capacidad económica que, además de proteger el bolsillo de los que menos tienen, ha resultado exitoso.

A propósito, el gobierno del alcalde de Madero, Adrián Oseguera, ha dispuesto ampliar el periodo de descuentos en el pago del predial hasta el mes de abril, que van del 8 por ciento a quienes se encuentren al día y del cien por ciento en los recargos a los deudores, que ha causado beneplácito entre los contribuyentes.

