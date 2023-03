Rihanna comparte primer video de su bebé con A$AP Rocky

Rihanna dio la sorpresa de que estaba embarazada de su segundo bebé en el show de medio tiempo del Super Bowl cuando la vimos salir con su pancita y dar todo en el escenario.

La noticia se volvió tendencia en redes sociales debido a que la cantante tenía bien escondido su segundo embarazo con el rapero A$AP Rocky. Posteriormente salieron una fotografías como familia en la revista Vogue.

Precisamente su primer bebé, que nació el 13 de mayo del año pasado, apareció por primera vez en público en dicha portada. Pero la cantante ya decidió compartir un tierno video casero del pequeño.

El clip corresponde a hace algunos meses, cuando el bebé todavía estaba en brazos. Aparece mirando la computadora, balbuceando y moviendo las manos mientras una mujer lo carga.

En otro par de imágenes se ve al bebé mirando un video musical de su mamá y en la más reciente aparece el pequeño agarrado de un sillón mientras hace cara de puchero.

“Mi hijo cuando se enteró que su hermano irá a alos Oscar y no él . Desliza para tb de mi gordito”, expresó en Twitter.

my son when he found out his sibling is going to the Oscars and not him@TheAcademy #oscarnominee #oscarperformancein1week

swipe for tb of my fat man pic.twitter.com/RU4pFpZQk2

— Rihanna (@rihanna) March 5, 2023