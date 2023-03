Dejan “MORIR” al Campo Empeñan la Palabra para Sobrevivir

La desaparición de los programas federales de apoyo al sector campesino mantiene afectaciones económicas adversas para 8 mil 114 productores del campo del sector social.

Toribio Cruz González, presidente de la Unión de Campesinos del sur de Tamaulipas, advierte que sobreviven con ingresos mínimos para sus familias y con la esperanza de que la lluvia no falle este 2023.

Los productores del sector social “empeñan la palabra” ante las recibas y/o bodegas de recibo de los productos agrícolas para obtener semillas, fertilizantes e insumos para los cultivos.

“Todo lo que es la actual administración federal, no se ha reactivado ningún programa de apoyo al campo. Los programas que desaparecieron fueron: agricultura por contrato, ingreso objetivo, mecanización del campo, ProAgro y dejaron sin recursos a todo lo relacionado con la investigación”.

Durante estos años, explico que la compra de semillas de buena calidad se convirtió en un problema, debido a que no se cuentan con solvencia económica para enfrentar el gasto.

Sin embargo, reconoce que la buena voluntad de las “recibas” y sus encargados, los ayuda a mantenerse de pie ante la situación tan complicada que enfrentan, tras empeñar su palabra para la compra de insumos.

“Los que si hemos estado batallando es para la adquisición de semillas, pero bueno, hay algunos que todavía confían en nosotros y a través de las bodegas receptoras que nos financiaron las semillas, los fertilizantes y pues ahí logramos establecer los cultivos”

El cultivo de sorgo dijo que representa una inversión de mil 500 pesos por semillas, 3-4 mil pesos por preparación de la tierra y gastos adicionales para un total estimado de 8 mil pesos por hectárea, a la espera de un aprovechamiento de 4 a 6 toneladas por hectárea.

El Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, advierten que no cuentan con recursos para poder operar y solo realizan actividades administrativas.

“El CADER, siguen ahí, pero pues no tienen nada que hacer, no hay nada que hacer. Ellos, su trabajo consistía en llevar los programas que se establecían por parte del Gobierno Federal a través de las SADER que es la encargada del presupuesto del campo, pñero desafortunadamente no hay nada.

¿De qué sirven ellos, si no tienen los recursos necesarios?”

CAMPO EXPERIMENTAL ABANDONADO

La suspensión de recursos para el sector primario dijo que afectaron programas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para mejora de los productos del campo, entre ellos la mejor de semillas para los cultivos.

“Te puedes dar una vuelta por Estación Cuauhtémoc, lo que es el campo experimental, puedes ir y constatar que todo está en ruinas, todo está abandonado. Nomás lo administrativo, las oficinas son lo único que puedes ver limpio por el mantenimiento”.

Y agregó:

“Lo que son los campos de cultivo, en donde se hacían experimentos, donde presentaban exposiciones, demostraciones de nuevos cultivos, vas a ver que no hay nada, todo el campo experimental de cultivos, vas a ver que esta todo enyerbado, enmontado ”

Los alcances del Campo Experimental de las Huastecas se extendían para productores de las comunidades de Veracruz y San Luis Potosí en colindancia o en proximidad con Tamaulipas.

SIN TRACTORES NUEVOS

Desde hace 4 años, explico que en la zona rural de Altamira no se adquiere un tractor o maquinaria para modernizar y agilizar el cultivo y la cosecha, tras el fin de los estímulos y la participación de los entes de gobierno.

“Mecanización del campo”, en este nosotros poníamos una parte, el gobierno federal otra parte y el estado otra y pues era una parte mínima la que pagábamos en la adquisición de tractores y equipamiento para eficientar las labores del campo”

En consecuencia, explico que los campesinos suman varios años que no pueden modernizar o actualizar sus tractores.

“Lo que tuvimos que hacer es darles mantenimiento a los tractores, maquinaria que tenemos desde hace 10 y hasta 20 años. Algunos todavía fueron adquiridos con estos programas

REACTIVAR LOS PROGRAMAS DEL CAMPO AYUDARIA EN MATERIA ECONOMICA

La reactivación de los programas que durante años mantuvieron competitivo al sector agrícola en la zona sur de Tamaulipas, ayudaría a mejorar sustancialmente los precios que se ofrecen al consumidor final.

“Sería importante y que favorecería el país, no solamente al sur de Tamaulipas; los altos cosos que se pagan actualmente de la canasta básica, por los vegetales, las frutas, el pollo, la carne, tienen que ver con esta falta de apoyos que mantuvieron durante años al sector campesino de forma competitiva”.

y añadió:

“Un gobierno federal insensible, si el campo no produce el pueblo no come”.

DATOS

8 mil 114 productores en la zona sur de Tamaulipas (Altamira, Mante, González y Aldama)

Entre 2018 y 2019 fueron cerrados:

34 CADER en Tamaulipas

47 centros de Apoyo al Desarrollo Rural en Veracruz

PROGRAMAS CANCELADOS

Agricultura por contrato

Ingreso Objetivo

ProAgro

Cultivos con apoyos

Sorgo

Soya

Maíz

Tomate

Cebolla

Chile

Apoyos ganaderos para incentivar la producción de leche

Mejora genética

Cuidado y alimentación

Entre 2022 y 2023, añadió que afortunadamente se mantuvieron condiciones de humedad favorables para obtener cultivos con un rendimiento regular pero aceptable.

Los agricultores, añadió que dependen exclusivamente de las lluvias de temporal para poder subsistir.

