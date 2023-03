Un bello cutis 

El gobernador AMÉERICO VILLARREAL ANAYA rindió su primer informe de gobierno, dio un avance de las acciones realizadas en estos primeros meses de su administración.

Sin embargo, su máxima lucha es contra la corrupción, contra le perfidia, las mentiras y trampas heredadas por la anterior administración que persiste en su intento de seguir controlar y explotar todo lo que pueda y se encuentre a su alcance.

Son cinco meses del gobernador que han estado muy lejos de ser fáciles, han sido de una lucha constante por la dignidad de su gobierno, pero también por las trabas impuestas que buscan colapsar su administración.

Recibió una administración pública colapsada, orientada al latrocinio y al saqueo de los recursos públicos, donde su principal trabajo fue la reorganización de la estructura gubernamental, para poder trabajar con orden.

Mandó un mensaje fuerte, donde no tolerara a los fanfarrones que lo desafían a pesar de los pecados que tienen encima. Están más manchados que el monumento que se encuentra en la entrada de la Reserva de El Cielo.

“Derrotamos la corrupción y el egoísmo y se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad”, dijo y advirtió, que el combate a la corrupción es un compromiso de su gobierno: “No se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”, aseguró.

Todavía no ganan esa pelea por completo, lo hará el día que terminen en la cárcel todos los corruptos aquellos a los que se les descubrió 392 irregularidades que van desde contratos fantasmas, compras a precios irreales, obras no realizadas, ejercicio de recursos sin comprobación.

Agreguemos las violaciones de todo tipo de procedimientos con contratos onerosos para el erario, se inflaron los costos, por lo que existe una opacidad total sobre el destino de los 18 mil millones de pesos en el periodo 2015-2021.

“Su rapacidad y cinismo no tiene paralelo, ahora que están fuera no les va a funcionar el intento de hacerse las víctimas cuando el pueblo de Tamaulipas los conoce y conoce muy bien, el tamaño de su deshonestidad, de su patológica voracidad y su total falta de escrúpulos. Ya los padecimos. Aquí nadie cree en sus mentiras. Ya no tienen cabida”, expresó.

AMÉRICO se declaró enemigo del autoritarismo y los negocios inmorales al amparo del poder público. Es un gobernador que disfruta su trabajo, ejercer el poder es una gran responsabilidad.

Pero, también reconoció el trabajo realizado por el DIF Tamaulipas, una institución noble

trabaja con humanismo que transforma y mejora a la sociedad, con su esposa MARÍA SANTIAGO VILLARREAL, quien demuestra que la ética no es una moda pasajera, si no el referente de la responsabilidad que asumen ante todos los ciudadanos.

AMÉRICO no viene por la venganza, pero es claro que hoy anuncia una verdadera lucha contra la corrupción, es una batalla que no se gana mientras no se castigue a los culpables.

Aquellas que aparecen en videos cantando, bailando y mostrando un bello cutis o el abogado y su hijo que tienen Notarías sin ser molestados o los magistrados que vienen del gabinete cabecista y venden la justicia al mejor postor o la corrupción que existe en la misma Fiscalía.

Es cuestión de justicia, recordando que el que juega al tomatodo a veces pierdetodo.

El texano se refugió en su EU, sabe que una extradición es compleja, pero sus colaboradores aquellos que saquearon Tamaulipas seguramente pronto van a ser llamados a cuentas, hay miles de millones de razones.

JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

