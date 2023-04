Niños ‘vandalizan’ esculturas que fueron conservadas por siglos

La cara, los brazos y el torso de una estatua de 230 años de antigüedad fueron encontrados cubiertos con garabatos azules en zigzag el fin de semana de Pascua después de que un breve trabajo de detective aficionado, los funcionarios del National Trust concluyeron que estos malhechores no eran matones ni delincuentes, sino niños reales, que hacían lo que hacen los niños cuando se les dan crayones y se les dice que se diviertan.

Parece que los paquetes de actividades que incluían los crayones se distribuyeron a las familias visitantes durante el fin de semana de Pascua. En Croome Court, se alienta a todos los visitantes a explorar los terrenos paisajísticos, y durante su recorrido por la propiedad parece que los niños de al menos una familia decidieron usar las fachadas blancas de la estatua de Sabrina y el monumento conmemorativo de Capability Brown como tableros para colorear.

“Estamos consternados de que esto haya sucedido”, dijo un vocero de National Trust a la BBC sobre el incidente del 8 de abril, y agregó: “Por decepcionantes que sean, incidentes como este son muy raros considerando los millones de visitantes que disfrutan y respetan los lugares en nuestro cuidado.”

Los representantes de National Trust, la organización sin fines de lucro que mantiene la propiedad histórica de Croome Court en Worcestershire, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider. No está claro si había seguridad presente en el evento al aire libre. La estatua, una ninfa acuática del escultor John Bacon, fue creada entre finales de la década de 1780 y principios de la de 1800, informó The New York Times. Desde entonces, se han eliminado los garabatos azules, informó el medio.

Una segunda estatua impactada, un monumento al paisajista Lancelot Brown, también fue desfigurada con marcas azules desordenadas, informó la BBC . Todavía no se ha restaurado por completo. La parte responsable no ha sido identificada, dijo un portavoz de National Trust a The New York Times.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR