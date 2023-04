Martha Higareda rechazó trabajar con Robert Pattinson

Martha Higareda, actriz reconocida por su participación en películas como “Amar te duele” y recientemente en la producción de Netflix, “Fuga de Reinas”, se volvió tendencia en redes sociales al revelar que rechazo trabajar con el actor Robert Pattinson.

La revelación de Martha Higareda tuvo lugar durante una entrevista para el podcast “Guía del Hater”, en donde se le cuestionó si había alguna decisión de la cual estuviera arrepentida, a lo que la actriz dio pie a contar la anécdota con el actor de la saga de “Crepúsculo”.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson”, mencionó la actriz. A su vez, contó lo que vivió junto a su agente en ese momento, pues su manager le cuestionó el no acceder a actual al lado de Pattinson.

Durante la entrevista, Martha Higareda mencionó que el motivo por el que no pudo trabajar con Robert Pattinson fue su gusto por hacer cine en México, e incluso mencionó que su agente le argumentó que podría arrepentirse de no actuar con el actor de Hollywood.

“Porque me gusta mucho hacer películas en mi país. Entonces en aquel momento él (su agente) como que me metió la onda de a lo mejor te puedes arrepentir de esto”, señaló Martha.



Sin ahondar en detalles, Martha mencionó que descartar el trabajo con Robert Pattinson la llevó a vivir la experiencia de grabar la película “No Manches, Frida”, la cual protagonizó junto al actor mexicano Omar Chaparro. A su vez, mencionó que no estaba arrepentida de esta decisión, pues para ella todos los caminos “te llevan a donde tienes que estar”. “Yo creo que al final todos los caminos son perfectos y te llevan adonde tienes que estar”, expresó.

"Martha Higareda":

Porque aseguró en una entrevista que rechazó un papel junto a Robert Pattinson por hacer ‘No Manches Frida’. pic.twitter.com/hLrTYmNlFD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 29, 2023

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS