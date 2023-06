Dos nuevas acusaciones de abuso sexual contra Tenoch Huerta

MÉXICO.- El pasado 9 de junio, la saxofonista María Elena Ríos denunció a través de redes sociales al actor Tenoch Huerta por ser un “violentador y depredador sexual“. Sin embargo, esta mañana, compartió los testimonios de otras mujeres que se pusieron en contacto con ella que aseguran también haber sido víctimas del actor de Marvel.

Hasta el 15 de junio, María Elena no había dado detalles de la violencia que vivió junto a Tenoch. Sin embargo, hace unos rompió el silencio y reveló detalles en los que acusó que el actor tiene un “modus operandi” en sus relaciones. En concreto lo acusó de hacer ‘stealthing’.

“Los actos consensuados en un inicio no determinan que sigan siéndolos todo el tiempo porque quitarse el condón sin avisar, ES UN DELITO de agresión sexual y en inglés se conoce como stealthing”.

“Stealthing” es un término en inglés que al traducirlo a español significa “sigilo”. Se usa para definir un tipo de violencia sexual que ocurre cuando las personas acceden a tener relaciones sexuales con un condón y luego, una de las partes retira el anticonceptivo sin permiso de la otra persona o miente sobre haberlo usado y jamás lo hizo.

Esta mañana María Elena compartió en su cuenta de Twitter dos testimonios de mujeres que la contactaron para asegurarle que Tenoch Huerta le había hecho lo mismo a ellas.

Una de las presuntas víctimas la contactó vía mail y le contó lo que le pasó:

“A mi también me pasó, conocí a Tenoch en un lugar de la Del Valle y comenzamos a hablar por Twitter, […] Cogimos, se vino, y ” sin que yo me diera cuenta” se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe que hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido.” escribió la víctima.

“Elena yo te creo y te quiero. A mí también me pasó“, concluyó.

El segundo testimonio que compartió son capturas de pantalla de Whatsapp, acompañadas de una nota de voz, de mujer cuyo nombre se mantuvo en el anonimato.

“Yo estaba emocionada de tener la oportunidad de estar con Tenoch e incluso llegue a verlo como un desahogo, pero ahora que revisé mi conversación con mi mejor amigo, yo le cuento que estoy nerviosa porque no me ha bajado y sabía que Tenoch se había quitado el condón después de venirse y me la metió pensando que yo no me daría cuenta porque estaba boca abajo, y […] le cuento que me siento muy agobiada porque Tenoch ya no me responde, y otros en donde le cuento que él me llama infantil y me dice que no quiero crecer”, se lee en las capturas de pantalla.

María Elena agradeció a las compañeras que se acercaron con ella para compartirle las violencias que Tenoch también a ejercido hacia ellas.

“Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas.”.

La activista y saxofonista aseguró que las denuncias se hacen de manera pública porque la práctica de ‘stealthing’ no está legislada.

“Son denuncias públicas porque carecemos de leyes, no de fundamentos. Las compañeras te tienen miedo porque un sistema machista te protege”.

Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también a ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento.

Stealthing en México

En agosto de 2022, la diputada panista Ana Laura Valenzuela Sánchez presentó una iniciativa de reforma para establecer como delito sexual el Stealthing.

​La iniciativa busca modificar el artículo 260 del Código Penal Federal y en ella también se propone que en caso de que dicho abuso produzca embarazo o contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, la pena (que actualmente es de seis a 10 años de prisión y hasta 200 días multa para el delito de abuso sexual) se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

