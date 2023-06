Filtran imagen sobre presunto próximo expulsado de La Casa de los Famosos México

MÉXICO.- “La Casa de los Famosos México” se ha posicionado como una de las emisiones televisivas más populares en la actualidad, los fragmentos de videos de todo lo que pasa dentro de las instalaciones en donde las celebridades comparten día y noche se viralizan en plataformas como TikTok o Instagram.

El público está atento a cualquier movimiento que realizan los inquilinos de los cuartos “Infierno” y “Cielo”, equipos en los que se han dividido, además también la audiencia espera todos los miércoles para conocer a los nominados de la semana y saber quién de ellos se irá el domingo en la ceremonia de expulsión.

Pero todo parece indicar que ya se filtró quien de los famosos no se unirá a los que llegarán a la gran final, pues en las calles de Guadalajara se promociona un evento para el 28 de julio, una obra de teatro en la que participa Bárbara Torres, esto ha causado la especulación del público quien piensa que es de las próximas en salir del reality show.

La fotografía y nombre de Bárbara Torres aparecen en el espectacular de la promoción de la puesta en escena “Cama para cinco” en donde también participan otros actores de la talla de Mauricio Castillo, Armando Hernández, Gaby Platas, Diana Navarro, María Rebeca y Andrea Noli, por mencionar algunas.

Bárbara Torres llora en “La Casa de los Famosos”

Entre los últimos acontecimientos de “La Casa de los Famosos México” se encuentra la disputa de Bárbara Torres con Ferka, cabe recordar que las dos están nominadas está semana y podrían salir de la contienda. El problema entre ellas se creó después del reto que hacen para ganarse el presupuesto semanal, pues la comediante no estuvo de acuerdo con algunos comentarios de la modelo.

Después Bárbara Torres pidió respeto y comprensión a todos sus compañeros, pues en estos momentos atraviesa por una etapa hormonal muy difícil en la cual le cuesta trabajo controlar sus emociones ya que dijo que a sus cincuenta años la menopausia llegó a su vida y ahora trabaja para que todo se regule.

“Me cuesta un montón estar acá adentro, lo único que te dije es ‘no me gusta, necesito algo que me guste’, no te corrí ni nada feo sé manejar la comedia, sé cuándo es chiste y cuando no. Tienes 30 y tengo 52, es una cuestión de respeto. Es lo único que me duele en el alma”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO