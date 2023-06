Karely Ruiz arremete contra Yeri Mua

CIUDAD DE MEXICO.- Karely Ruiz lanza fuertes criticas en contra de Yeri Mua, pues asegura que el contenido de la influencer ya es aburrido y que sólo vive de estar chin***o de la gente.

La estrella de Only Fans, aseguró que un amigo cercano le contó que Yeri habló ‘pestes’ de ella y además criticó su físico diciendo, supuestamente, que era fea y estaba deforme. Karely, ya molesta le exigió a la influencer, mediante sus redes sociales, que todo lo que pensaba de ella se lo dijera de frente y no ventilando en redes sociales.

Ademas , Karely confesó que la influencer ya le había tratado de sabotear algunos de sus vestuarios en diversos eventos en los que coincidieron las dos, pues asegura que el diseñador que les prestaba los vestidos era íntimo amigo de la veracruzana, por lo que, casualmente le quedaba siempre mal con su vestuario.

#karelyruiz le dice ayer y moa que si tiene algún problema con ella que vaya a su casa y se lo diga en su cara que con ella no va a andar monetizando como ha hecho con otros influencers#yerimua

Karely Ruiz explota contra Yeri

La ex de Santa Fe Klan, utilizó sus redes sociales para hablar del incidente con Yeri Mua y lanzarle una advertencia.

‘Yeri empezó a decir que yo estaba bien fea, que mi cuerpo estaba deforme. Para empezar, si hablamos de feas, digo, no es como que sea la más hermosa del mundo… Por qué no decírmelo en la cara, a mí me gusta que las cosas me las digan en la cara, ella sabe dónde vivo’, dijo.

‘Sí, algo tienes que decirme, la neta sabes donde vivo, amor. Puedes buscarme y decirme todo lo que me tengas que decir… Para empezar no necesito de un hombre para ser feliz… Ahorita está embarazada y obviamente ahí no me meto, pero antes por qué no decírmelo, a qué tienes miedo’, agregó.

Por si fuera poco, Ruiz apuntó a que Yeri es el problema de todo, pues aseguró que se encuentra sola, porque de alguna manera u otra sus ‘amigos’ terminan por dejarla sola, enfatizando en que la influencer es una persona aburrida y que sólo vive para estafar a la gente.

‘Aquí el problema no somos nosotros, aquí el problema es ella. No puede ser que todas las personas a su alrededor la manden a la verg*. No es algo que a mí me afecte, porque su vida me vale un kilo de ve#g*. Lo que haga o no haga, al chile me aparece en TikTok y me aburre, me da huev*’, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL IMPARCIAL