Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por presunto peculado

Un juez determinó la vinculación a proceso del exfuncionario Hernán Bermúdez Requena por el delito de peculado. La resolución marca un avance clave en la investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos

POR. STAFF

MÉXICO.- Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de peculado, tras la audiencia celebrada ante un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.

De acuerdo con la información presentada por la autoridad ministerial, el exfuncionario habría participado en el presunto desvío de recursos públicos durante el ejercicio de sus funciones, lo que derivó en la apertura de la investigación correspondiente. Durante la audiencia, la fiscalía expuso datos de prueba que, a consideración del juzgador, permiten presumir la posible comisión del delito.

Como parte de la resolución, el juez fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán fortalecer sus argumentos y recabar mayores evidencias. Asimismo, se determinaron las medidas cautelares que el imputado deberá cumplir mientras se desarrolla el proceso.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que establece que el caso cuenta con sustento legal suficiente para avanzar a las siguientes etapas judiciales. El proceso continuará conforme a lo establecido en la ley, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso.