Termina tercera ola de calor… viene la cuarta

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las temperaturas “infernales” que causaron afectaciones en la zona sur de Tamaulipas llegan a su fin.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional la Tercera Ola de Calor en el país finalizó.

Romel Martínez Flores, coordinador de Protección Civil Regional informó que para Tamaulipas prevalecen aún temperaturas cálidas, aunque en menor intensidad.

“La ola de calor finalizó en algunas partes del país, porque todavía en nuestra zona va a tener temperaturas variantes de los 34 a los 38 casi 40 la humedad.

Nosotros seguimos con la tendencia de altas concentraciones de humedad en nuestra zona y eso nos eleva en un momento dado el tipo de calor que se siente aquí”, dijo.

Y agregó: “Bueno, fresco, fresco no.. pero obviamente baja la temperatura , pudiéramos estar a los 36. Si hay una variación de que la temperatura pueda estar entre los 34 a los 38 grados (Celsius), pero no olvidemos la humedad, la sensación térmica que tenemos nosotros. Sin embargo ya no temperaturas que te marquen 38-40 y con la humedad hasta 43-45 sensación térmica. ya no vamos a tener 48-50 de sensación térmica”, explicó.

No obstante, dijo que se mantienen las recomendaciones para la población luego de que se espera en promedio temperaturas entre los 34 a los 38 grados Celsius durante los próximos días.

“Sobre todo el evitar las horas de trabajo en horarios críticos que es de las 11 am a las 4 de la tarde ; hay que seguir hidratándose, tomar las medidas precautorias de las personas de la tercera edad.

La Secretaría de Educación Pública, dijo que a través de algunos comunicados de los Centros de Desarrollo Educativo (CREDE), y de algunos supervisores escolares pidió que se evite que los alumnos se encuentren haciendo ejercicios o eventos deportivos al aire libre, así como hablar con ellos para que eviten exponerse a los rayos del sol.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón