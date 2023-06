El nombre de Wendy Guevara ha resaltado en las ultimas no solo en redes sociales, si no también en la televisión nacional por su participación en ‘La casa de los Famosos México’; sin embargo, ella ya era una figura reconocida luego de volverse viral por un video de ‘Las perdidas’, el cual fue publicado en 2017.

No cabe duda que la vida de la influencer cambió a raíz de su popularidad en redes sociales, ya que como ha compartido con sus compañeros y con el público del reality show, atravesó por momentos difíciles a lo largo de su vida, especialmente al asumir su identidad y orientación sexual.

Wendy Guevara asegura que no ganará ‘La casa de los Famosos’

A pesar de la popularidad de Wendy Guevara en el programa, la creadora de contenido reveló durante una platica con Apio Quijano que considera que no podrá conseguir el triunfo, esto por ser transexual.

“No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían la j*** ganó” dijo la influencer.

A pesar de que el integrante de ‘Kabah’ intentó motivarla, Wendy mantuvo su postura, puesto que piensa que el público mexicano no está preparado para verla ganar, tomando en cuenta que aún existen muchos prejuicios sobre su identidad.

“No es que yo me sobaje, o que no crea en mí, sí creo en mí, pero nunca se ha visto en la televisión abierta eso, jamás, también está difícil, hay mucha gente muy fuerte” señaló Guevara.

