Acusan a Pemex de obligar a doblar jornadas laborales a sus trabajadores

MADERO, TAM.- Poco más de 500 trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) acusan a Petróleos Mexicanos de no respetar los derechos laborales, luego de que desde 2018 que no se tiene cobertura de plazas ni contratación.

Silvia Ramos Luna, Secretaria General de la organización sindical de los empleados de Pemex, informó que en el caso de Tamaulipas hay más de 500 trabajadores afectados por esta situación desde servicios médicos, hasta el centro de refinación.

Son mil 520 plazas las que se tienen que cubrir de profesionistas en todo el sistema y desde el 2018, son más de 100 plazas en la refinería “Francisco I. Madero”

“Tenemos sobrecarga de trabajo, no hay cobertura de plazas, eso obliga a los compañeros a laborar 12 x 12 horas y normalmente sábados y domingos se tienen que presentar a trabajar. Hay un desgaste físico en los compañeros.Requerimos que se respete la Ley Federal del Trabajo. No pueden tenerte trabajando 18 a 20 horas”

Y agregó: “Petróleos Mexicanos, en este caso TRIN , Transformación Industrial no ha hecho las contrataciones necesarias, entonces los compañeros se tienen que dividir, en vez, sí 3 hacen 24 horas, 2 hacen 12 por 12. Tuvimos casos en otras refinerías los tenían trabajando 24 por 24, lo cual es criminal es irracional, el cansancio nos puede provocar accidentes que luego nos culpan a nosotros. Alguien que está 24 horas metido, sin quitarse los zapatos cansado, pues está sujeto a errores.

La misma situación, dijo que se presenta en los complejos petroleros alrededor del país.

“Todas las refinerías tienen ese problema. En Tula tenemos a la planta primaria, que además al sector Uno que son dos plantas y que están a un kilómetro de distancia y que solo hay un grupo de ingenieros para atender las dos, están trabajando 12 x 12. Un compañero se incapacita y entonces es 12 x 12 durante tiempo indefinido”

En Cadereyta, recordó que un compañero se mantuvo bajo estas condiciones laborales e incluso otro trabajador de la Sección 5 se mantuvo en horarios de 24 por 24.

Los trabajadores profesionistas empleados en Petróleos Mexicanos, explicó que son objeto de negativas para obtener accesos a sus derechos laborales.

“Se nos niegan las vacaciones todavía en algunos casos , se nos niegan los permisos económicos, no se permiten los permisos renunciables , entonces se nos obliga a estar sábados y domingos. Entonces ¿A qué hora vives? ¿A qué hora estás con tu familia?”, dijo.

La organización acudió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pero no obtuvieron una respuesta positiva.

POR MIEDO NO DENUNCIAN

“Algunos compañeros por miedo no denuncian , no nos manifiestan a nosotros por los directivos de Pemex en ciertas zonas.

¿Qué es lo que está pasando ? Si alguien levanta la mano y denuncia de lo que está siendo arbitrariamente afectados, esos administradores , porque no es Pemex. Son los administradores quien los maneja, hay descensos de nivel, hay movilización temporales o definitivas , hay investigaciones que sin tener una causa hay una investigación y una sanción , nada más porque afectó más al directivo que se les haya dicho sus verdades”, dijo Martin Ruiz, secretario general electo e integrante de la organización.

