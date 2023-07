Paola revela que amigos de Raquel Bigorra le ofrecieron dinero para apoyarla

Toda una serie de polémicas rodea a la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, sobre todo con situaciones externas que se han suscitado y que alimentan la incertidumbre entre quienes podrían o no permanecer dentro del juego.

Y es que recientemente, Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara hizo uso de sus redes sociales para revelar que amigos de Raquel Bigorra le ofrecieron dinero para apoyarla y evitar que sea eliminada del reality show.

Fue a través de una transmisión en vivo en donde la integrante de “Las Perdidas”, dejo a todo sorprendidos al dar a conocer cómo amigos de la conductora la buscaron para ofrecerle dinero a cambio de unas historias en sus redes sociales en donde la apoyara y evitar su eliminación este 2 de julio.

Evelin y Kimberly se dejaron comprar para apoyar a Raquel, no qué no? Y luego dicen que no son colgadas, mientras Wendy está encerrada estas ganando dinero a sus costillas. NOTA: Ya estamos en TikTok sigue nuestra cuenta: https://t.co/bSSPsgN5UV #LaCasaDeLosFamososMx… pic.twitter.com/j0P2iEd8cT — LCDLF MÉXICO (@LCDLFSINCENSURA) July 2, 2023

“Me dijo ‘quiero que la apoyes, te pago para que me hagas las historias apoyándola y ella no salga’, yo le dije ‘mira yo te voy a decir una cosa, yo no te voy a hacer esas historias, porque cuando a mi me nace apoya a la gente yo lo hago desde el corazón, si no, no. Créeme que si a mi me gustara ek contenido de ella y yo fuera fan de ella, yo te hago las historias sin que me deposites”, dijo Paola.

De acuerdo con Paola, ella se negó rotundamente y aseguró que todo su apoyo será para su amiga Wendy, y que, en caso de apoya a alguien más dentro de la casa, lo hará desde el corazón y sin recibir pago alguno.

La influencer también dijo que Evelyn y Kimberly, otras amigas de Wendy, si aceptaron el pago para apoyar a Bigorra, sin embargo, Max Salomon, amigo de la cubana, desmintió a Paola y dijo que “Las Perdidas” apoyaron a su amiga sin recibir nada a cambio.

La revelación ha causado alboroto y especulaciones en medio de la próxima eliminación en el reality, por lo que se ha generado sorpresa y descontento entre los seguidores del programa.