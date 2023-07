Taquería y refresquería Victoria: más de seis décadas de sabor

Si se habla de lugares icónicos en la capital de Tamaulipas, sin lugar a dudas, se debe hacer referencia a la “Taquería y Refresquería Victoria”, un emblemático negocio ubicado en el corazón de la ciudad, que ha deleitado los paladares de los victorenses por más de 64 años, gracias a su rico sabor, sazón y la amabilidad con la que siempre atienden.

Como cada mañana, desde 1962, Doña Julia Cervantes abre su negocio ubicado en la Calle 17, entre Rósales y Doblado, a unos metros del Paseo Méndez.

El primer paso al abrir, es encender la veladora en honor a su esposo, Don José Castañón, quien fundó la Refresquería en 1959 y que lamentablemente, falleció en el año 2006.

“Mi cuñado y mi esposo se vinieron de Palmillas para Victoria en 1959 y abrieron el negocio en una casetita de madera, en el inicio se preparaban licuados, jugos naturales, aguas frescas, fruta picada y las raspas, el artículo estrella; aquí nunca nada llevaba químicos, todo siempre se hizo con pura fruta natural”.

Explica que todos los sabores eran solicitados, pero los que más se pedían eran los de mango, kiwi, guayaba y tamarindo. “Desde los primeros años, fue difícil, nos dormíamos a la una de la mañana y nos levantábamos a las 4 para venir a abrir, así estuvimos muchos años, durmiendo tres horas nada más”.

Poco a poco, lo rico de los productos, generaron que el lugar se convirtiera en el favorito de muchos, incluyendo políticos, músicos y hasta actores famosos a nivel nacional. Sonriendo, Doña Julia dice: “Casi todos los gobernadores y alcaldes han venido, yo a todos los quiero mucho, para mi son como mis hijos, ha venido a comer Tomás (Yarrington), Cavazos (Lerma), “Geño” no se diga, él nunca me dejó, siempre pedia sus tres de maíz”, afirma.

Pero una visita muy especial, era cuando llegaba Rodolfo Torre Cantú (+), quien “venía en las mañanas, la camioneta se quedaba hasta en doble fila, llegaba corriendo, se metía hasta la cocina y él se las preparaba solito, las echaba al comal, el Doctor es una persona tan linda que extraño y seguiré extrañando”.

Además, le llena de orgullo que por mucho tiempo, el famoso actor Antonio Aguilar, visitaba Victoria con el fin de saludar amigos y disfrutar de una buena raspa de Don José.

“Antonio aguilar era compadre de Polo Bello, ademas tenia otro compadre por el 16 y se venían todos a las raspas, venía con su esposa Flor Silvestre, su hijo Pepe, Toño y Marcela, bien guapa ella, todos venían. Ellos venían a victoria a las raspas, venían bien seguido, también el que venía bien seguido era el actor Toño Mauri, le encantaban las raspas”.

La familia de la “Taquería y Refresquería Victoria” ha sabido salir adelante y superar grandes obstáculos, cómo el que ocurrió en octubre del 2006, quizás, el más difícil de todos, la muerte de Don José Castañón.

“Fue un infarto, fue bien temprano, él se levantó y andaba con su toalla, ya eran las cuatro y todavía íbamos a ir al molino, agarró el cepillo y se le zafó, dijo que no pasaba nada, pero ya venía a sentarse a la cama, ya nada más me agarró la mano bien fuerte y en cinco minutos se fue, fue un infarto fulminante, fue muy triste”. Hace una pausa, con voz entrecortada, indica, “Pasamos muchas cosas juntos, es mi compañero de vida, tuvimos tres hijos y todos tienen su profesión, todo salió de aquí del negocio.

Tres días duré en la casa y después me vine, yo les dije que podía, me sentía que sí podía y aquí estoy todavía”.

Doña Julia revela que durante la pandemia cayó la venta y se vino abajo, pero indica con firmeza qué tal y como la enseñó Don José, “Ahí voy levantándome poco a poco, las ganas de trabajar me hacen estar aquí, es mi costumbre, yo sigo y seguiré aquí en la Taquería mientras pueda y que dios me dé salud y me permita mover mis manos”.

En la Taquería y Refresquería Victoria actualmente se ofrecen ricas flautas de harina y gorditas de maíz, de desherbada. Es sin duda un lugar tradicional de Victoria, donde siempre es un placer consumir.

POR DANIEL RÍOS