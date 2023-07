Vinculan a proceso al payaso “Chuponcito”

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante José Alberto “N”, conocido como “Chuponcito”, quedó vinculado a proceso -esta tarde- por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, quien consideró suficientes los datos de prueba en su contra por el delito de acoso sexual agravado.

Sin embargo, seguirá ofreciendo su espectáculo, ya que el juzgador le otorgó medidas cautelares para llevar el proceso en libertad y fijó dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

José Alberto “N”, acusado de acoso sexual por su ex manager Karla “N”, deberá acudir semanalmente a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y tiene prohibido acercarse a la víctima, convivir o comunicarse con ella.

Si incumple alguna de estas medidas, “Chuponcito” será detenido y remitido a un centro penitenciario en la Ciudad de México.

‘Chuponcito’ confía en las instituciones de la CDMX

Al término de la audiencia que se llevó a cabo en las salas de oralidad en la colonia Doctores, el comediante manifestó su confianza en las instituciones de Ciudad de México.

“Estoy confiando en Dios siempre, confiando en Dios y gracias porque hayan venido, todo con mi abogado por favor, Dios es justo y eso, confío en Dios y en las autoridades… emocionalmente ¡híjole!, triste por la situación, mi salud ¿cómo está? pues véanme y de eso Dios se encarga”.

Por su parte, Manuel Valadez, abogado de la víctima señaló que después del amparo que tramitó en

juzgados federales y que alargó el proceso, finalmente el comediante se presentó ante la autoridad judicial que lo requiere.

“Se presentó con un amparo, por lo que no puede ser privado de su libertad, vamos a continuar con la integración de la carpeta de investigación, quedó vinculado a proceso y tenemos dos meses para continuar con la investigación complementaria…no habrá ninguna sanción en su contra por las veces que no compareció, eso fue cuestión del juzgado de amparo que le otorgó la protección para que se presentara y no fuera privado de su libertad, y en esta audiencia solo se resolvió su situación y quedó vinculado a proceso”.

Recopilan datos de prueba suficientes contra ‘Chuponcito’

El Ministerio Púbico expuso los datos de prueba que recabó la Policía de Investigación con base en la denuncia de la víctima, testimonios, dictámenes periciales, resultados de análisis de la Policía Cibernética que demuestran el constante acoso que sufría la afectada por parte de José Alberto, destacado comediante.

Las medidas cautelares impuestas por el juez no le permitirán a llevar su espectáculo a foros internacionales, como lo había hecho, por las restricciones que tiene de no abandonar el país, puesto que ahora se encuentra bajo un proceso jurídico.

En dos meses (13 de septiembre), se definirá si continúa la etapa intermedia en la que el Ministerio Público deberá formular acusación en su contra y la defensa del imputado tendrá un plazo de dos semanas para responderla.

En dicha etapa, “Chuponcito” podría acogerse al criterio de oportunidad, reconocer su conducta antijurídica y someterse a un juicio abreviado.

Con información de MVS Noticias