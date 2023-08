Así puedes pagar la ropa que pides en Shein

Shein es una tienda online que día con día se vuelve más popular debido a que en ella se pueden encontrar una gran variedad de ropa, pero no solo eso, sino que, hasta maquillaje, bolsas o utensilios de cocina, entre muchos otros.

Y aunque hay personas que hacen compras en Shein muy seguido, hay quienes aún no se animan porque tienen muchas dudas porque no saben cómo hacer una cuenta o no tiene idea de cómo hacer pagar en la tienda.

Si tienes esta duda, aquí te decimos las formas de pago que tiene Shein y no todas son con tarjeta de crédito o débito.

¿Cómo pagar pedidos en Shein?

Tarjetas de crédito o débito

La forma más usada para comprar ropa en Shein es por medio de una tarjeta de crédito o débito. Si vas a realizar tu pago de esta manera, debes asegurarte que sea Visa, Mastercard, American Express o Carnet.

Cabe recalcar que Shein tiene la facilidad de pagos a meses, los cuáles son válidos solamente con tarjetas de crédito Installment, Carnet, American Express, Visa y Mastercard. Puedes dividir tus pagos hasta en 12 mensualidades.

PayPal

Otra forma de pago en Shein es con PayPal, por lo que si tienes una cuenta en esta plataforma y está vinculada con alguna de tus tarjetas podrás hacer el pago con este servicio.

PayPal es una plataforma que protege tus datos bancarios, ya que no se los muestra a Shein.

Pago con Oxxo

Finalmente, puedes hacer tu pago en efectivo o incluso con tarjeta por medio de cualquier sucursal de las tiendas de conveniencia.

Al momento de realizar el pago en Shein y elegir la opción de Oxxo, se te enviará un resguardo con un código de barras, el cual deberás llevar a alguna tienda en donde lo escanearán y así aparecerá el monto a pagar.