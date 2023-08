Mamá de Poncho De Nigris le dijo cu… a su nuera

Nuevamente la mamá de Poncho De Nigris, Leticia Guajardo De Nigris, y la esposa del influencer Marcela Mistral, estarían peleadas, así lo dio a conoce la madre del integrante de la Casa de los Famosos mediante sus redes sociales en una transmisión en vivo y hasta explicó los sorprendentes motivos.

La señora Leticia explicó que se encontraba transmitiendo en vivo otro día cuando su hija mayor y su nieta le dijeron que querían ir a México y ella le habló a la esposa de su hijo para comentarle que ellas querían ir y que quizá ella también se animaba pero iba a ver cómo se organizaba.

Comentó que en algún punto se empezó a estresar porque estaba en el vivo, cargando el celular con la mano mientras sentía que todo mundo le hablaba de su familia, eso ocasionó que se sintiera presionada y alterada “yo me desesperé tanto porque me están hablando todo el tiempo”.

“Dije una mala palabra, ni sé qué significa y dije contéstale a la cule%&$ y ya se armó un escándalo”, comentó Leticia Guajardo De Nigris.

Doña Leticia argumentó que jamás quiso ofender a Marcela y le reclamó a su familia que sólo la molestan porque debe resolver todo y por eso se puso así, señaló que todos se enojaron y que “los chismosos ya hicieron una película de este hecho”.

“Después de que ayer Marcela me hizo la merienda y se convirtió en una buena persona desde hace mucho, yo ya desgracié la relación”, declaró Leticia Guajardo De Nigris.

Pelea entre mamá y esposa de Poncho De Nigris

Reconoció que fue un comentario fuera de lugar “estoy hasta a ma$%& que todo mundo en mi casa quiere que resuelva todo” y pidió una disculpa a Marcela, además adelantó que ya no va a grabar en vivos porque salen las cosas y se hace un escándalo, reiteró que jamás lo hizo con maldad sino que así habla en su casa.

“Ni modo, no lo hice con mala intención, ni mala vibra, ni nada”, declaró Leticia Guajardo De Nigris.

Marcela Mistral no se ha pronunciado al respecto, pero hoy se realizará la última gala de la Casa de los Famosos donde participa Poncho De Nigris y se verá si permitió que la familia de él acudiera o no a la final luego de este desencuentro. No es la primera vez que ambas están peleadas, anteriormente han protagonizado diversas guerras de declaraciones.