“Solo queda darle las gracias”, ¿José Eduardo Derbez terminó con su novia Paola Dalay?

Una de las parejas más queridas y polémicas de redes sociales es la compuesta por José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes a pesar de su diferencia de edad han logrado forjar una relación estable que ha sabido superar varios obstáculos, pero todo parece indicar que “la desconfianza e inseguridades” ya no los dejaba ser felices, por lo cual, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez decidió dar a conocer a sus seguidores una triste noticia.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que el conductor de “Miembros al Aire” optó por compartir un extenso mensaje acompañado de una emotiva pic en la que se le ve con la modelo e influencer mexicana a la orilla de la playa, algo que rápidamente provocó reacciones en redes sociales.

José Eduardo Derbez “termina” con Paola Dalay

Aunque lo cierto es que la foto pasó a segundo término cuando el largo mensaje de José Eduardo Derbez comenzó a ser leído por sus seguidores, quienes en un primer momento pensaron que su historia de amor a lado de Paola Dalay había llegado a su fin, ya que esto parecían indicar las primeras líneas de la descripción de su publicación.

“Ultima foto que subo de nuestra historia (justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto. Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices (…) Me siento triste pero yo sé que estaremos mejor así, y sé que encontraremos algo mejor, no solo yo… Ambos”, se lee en una parte del post.

José Eduardo Derbez les juega una broma a sus seguidores

Sin embargo, cuando se observa el texto completo se puede vislumbrar que todo se trata de una broma que busca fomentar la lectura, pues, aunque a muchas personas no les atraiga leer grandes textos, cuando se trata de “chisme” no lo piensan antes de dedicarse a escanear todo lo que tenga que ver con un rumor o declaración.

De ahí que la leyenda de la publicación de José Eduardo Derbez se le hiciera tan conocida a varios internautas, quienes ya habían leído un mensaje similar en el muro de “El Capi Pérez”, a quien de hecho se le atribuyó el origen de esta broma encabezada por el también actor de “Renta Congelada”.

“Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos, a toda esa gente metiche que sigue leyendo esto, no nos vamos a dejar, solo quería ver a quién le encanta el chisme, yo también caí, ahora es tu turno de molestar a otros … ahí decía copia y pega y pues bueno también aproveché para subir una foto donde nos vemos bien preciosos y enamorados, porque nos amamos un montón y nos sentimos muy felices juntos, y ni de pedo vamos a terminar”, especifica la publicación de José Eduardo Derbez.

Además, con el objetivo de darle más credibilidad a la noticia de que presuntamente terminó su relación con Paola Dalay, la publicación también invita a sus seguidores a darle “me entristece” a la publicación, algo que muchos famosos comenzaron a hacer al comentar caritas llorando, práctica en la que incluso incurrió Paola Dalay, algo que terminó por ser la cereza del pastel en esta fake news de fin de semana.