Yeri Mua asegura que dejará la escuela si no sale bonita en su credencial escolar

Yeri Mua es una de las influencers más polémicas del momento, quien gracias al contenido que produce en redes sociales en más de una ocasión se ha viralizado, ya sea por sus atuendos o sus declaraciones, tal y como la vez que afirmó que se quería meter a estudiar una licenciatura para en un futuro convertirse en gobernadora de su natal Veracruz, algo que provocó opiniones divididas entre sus seguidores.

Pues mientras algunos afirmaron que era un ejemplo a seguir, otros dijeron que sería lamentable que una personalidad como ella lograra un alto cargo en el gobierno, ya que esto sólo demostraría que “cualquiera” puede llegar al poder. En cualquier caso, las afirmaciones controversiales en torno a sus estudios han continuado, ya que en esta ocasión “La Bratz Jarocha” decidió compartir con sus seguidores que si no salía hermosa en la foto de su credencial escolar, entonces se daría de baja de la carrera.

Yeri Mua dejará la universidad si no sale bonita en la foto de su credencial

Haciendo referencia a la ocasión en la que compartió el resultado final de la foto de su credencial para votar, Yeri Mua nuevamente recalcó que seguramente habían editado su pic para que saliera tan mal, algo que espera que no se repita en la imagen que portará en su credencial escolar.

De hecho se dijo francamente nerviosa por tener que arreglarse para la toma de la fotografía de su credencial escolar, la cual la va a acompañar durante toda su carrera, por lo cual bromeó con el hecho de abandonar sus estudios si es que la imagen no le hace justicia a su belleza.

“Hoy me toman la foto de mi licencia de universidad. Estoy atacadísima, porque no quiero salir como en mi INE. Todos conocen esta foto espantosa (foto). Tengo que salir perfecta o sino me doy de baja. No puedo permitirme verme terrible en la credencial estudiantil”, señaló Yeri Mua en sus TikToks.