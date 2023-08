En riesgo la siembra de maíz en Abasolo; no hay agua

CD. VICTORIA, TAM.-La siembra de maíz en el municipio de Abasolo producido dentro del ciclo otoño-invierno 2023-2024, está en riesgo, pues no hay agua suficiente para brindar el riego completo que se ocupa para el desarrollo de este cultivo.

Si no se registran lluvias en próximos meses que recuperen los niveles de la presa que abastece agrícolamente a dicho municipio, más de 27 mil hectáreas de grano blanco no podrán ser sembradas, y por lo tanto, se habría de cambiar de cultivo si las condiciones no se dan.

Guadalupe González Acevedo, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Tamaulipas, dijo todo lo anterior, aseverando el próximo cultivo podría cambiar a temporal y con una menor cantidad de producción.

“Ahí estamos hablando del 11% de abastecimiento de la Presa y eso si pudiera estar en riesgo, lógicamente en plan de riego y los productores tendrían que prepararse para una siembra de temporal y a lo mejor cambiar cultivo de maíz a sorgo”, dijo Acevedo González.

De igual modo fue reiterativo sobre en mejor cambiar de cultivo, acciones que están tratando con los productores, pero que asegura, están renuentes a esto aunque sea mejor para ellos.

De acuerdo al funcionario federal se expone que el sorgo es mucho más resiente a las inclemencias del tiempo, así como la soya, el girasol o trigo, dependiendo de la zona.

Así mismo finalizó diciendo que se está insistiendo con la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal para trabajar en el tema.

A nivel estado, el panorama agropecuario es muy complejo si no llueve lo suficiente, pues no existirán condiciones hídricas para el desarrollo de cultivos o producción pecuaria.

Y aunque septiembre viene con lluvias, aún no se sabe si serán suficientes para restablecer a niveles óptimos las presas de Tamaulipas que abastecen diferentes distritos de riego.

Así mismo las represas para el ganado se encerarán casi secas y gaya rizar el agua para sus animales también es difícil, por lo que solo están esperanzados a que un huracán o un ciclón pegue en la Entidad y pueda elevar los afluentes, vasos lacustres, pozos profundos y más abastecedores hidráulicos.

POR ANTONIO H. MANDUJANO